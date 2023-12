Daddy Yankee reaparece junto a su esposa Mireddys González

El artista puertorriqueño Raymond Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, reapareció junto a su esposa, Mireddys González, luego de los fuertes rumores que se desataron sobre una posible separación.

La pareja asistió a la presentación del libro “Diario del lipstick rojo” de la motivadora Michelle Matos, quien es amiga de González.

Desde el pasado mes de octubre, diversos medios de comunicación en Puerto Rico y Latinoamérica han publicado rumores de que el matrimonio 28 años se disolvió.

Al momento, ninguno de los dos ha negado ni confirmado la información.

Daddy Yankee dedicará su vida a la religión

Luego de culminar su serie de conciertos “La Meta” en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, el artista boricua anunció su conversión al cristianismo.

Al finalizar su última función de “La Meta” y tras interpretar su éxito “Gasolina”, Raymond Ayala, dio un discurso de despedida donde aseguró que por mucho tiempo se sintió “vació” pero llenó el mismo con la palabra de Dios.

“Este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxitos que una vida con propósito, por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar, trataba de buscar un sentido a mi vida y en ocasiones aparentaba estar bien feliz pero faltaba algo para hacerme completo y les tengo que confesar que ya esos días terminaron, alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien pero yo no era nada sin él”, comenzó diciendo el “Big Boss”.

Además, el artista aseguró que luego de su historia en el género del reggeaton comenzará una nueva en la religión.

“Pude recorrer el mundo durante años ganando muchos premios, aplausos y elogios pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él. Muchas gracias, ahora el que me conoce por Daddy Yankee que diga, Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder como la música, las redes sociales, un micrófono todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino”, expresó Daddy Yankee.

Con estas expresiones se espera que el “máximo líder” del género urbano se retiró para entregar su vida a la iglesia como se había rumorado hace unos meses.

También puedes leer: Esposa de Daddy Yankee está buscando trabajo en Puerto Rico