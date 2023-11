Esposa de Daddy Yankee está buscando trabajo en Puerto Rico

En momentos donde continúan los rumores de una posible separación entre Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González, la empresaria recurrió a sus redes sociales para preguntarle a sus seguidores si sabían de algún trabajo para ella en uno de los centros comerciales más importantes del país.

“Si usted sabe de alguna tienda en ´Mall of San Juan´ que estén buscando empleados, me deja saber porque quiero trabajar”, escribió en una historia de Instagram, red social donde cuenta con 1.8 millones de seguidores.

Asimismo, compartió un video de la pastora Yesenia Then sobre la importancia de reconocer cuando las personas se equivocan.

“Si le fallaste a alguien, si con alguna acción o palabra sientes que heriste el corazón de alguien cercano a ti, no minimices el daño que pudiste haber causado en esa persona. No lo simplifiques. Por favor deja que esa personas se exprese. No vayas a decir solamente ´perdóname, sé que te fallé. Ya olvida eso. Ya no lo estés exagerando, no es para tanto´, porque aunque quizás no es tanto para tu parecer, quizás sí es mucho para esa persona que afectaste”, es parte del mensaje que lleva el videoclip que dura 1:30 minutos.

Desde el pasado mes de octubre, diversos medios de comunicación en Puerto Rico y Latinoamérica han publicado rumores de que el matrimonio 30 años se disolvió.

Precisamente el 16 de mayo, Mireddys compartió una foto en la playa, sentada en un muro pintado con la bandera de Puerto Rico, que tenía como caption “planeando desde ya mi aniversario de bodas 👰‍♀️🤵🏻‍♂️numero #30 🫶#elesposodetodas😍”.

Al momento, ninguno de los dos ha negado ni confirmado la información.

Lo último que sabemos del exponente urbano es que se presentó de sorpresa en el concierto de Omar Courtz “Ousi Fest”, celebrado el 22 de noviembre, donde interpretaron la canción “Beachy”. Asimismo, el Big Boss colgó un video en sus redes sociales ensayando para los conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, que se llevarán a cabo del 30 de noviembre al 3 de diciembre.