Aseguran que la cantante Celine Dion perdió el control de los músculos

Luego de que la cantante Celine Dion, de 55 años, fuera diagnostica en diciembre de 2022 con el síndrome de persona rígida, la hermana de esta dio a conocer que la canadiense sufre nuevos síntomas, los cuales no resultan alentadores.

Claudette, hermana de Celine, sostuvo en entrevista con el diario francés 7 Jour que: “Ella trabaja duro, pero no tiene control sobre sus músculos. Lo que me rompe el corazón es que ella siempre ha sido disciplinada. Siempre ha trabajado duro. Nuestra madre siempre le decía ‘lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bien’”.

Esta indicó, además, que la artista ha experimentado pocas mejoras en su salud. “Es verdad que su sueño es que regrese al escenario. ¿A qué costo? No lo sé. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que viene. Debido a que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho porque no afectó a tanta gente”.

“¡Si supieras cuántas llamadas recibimos en la fundación para saber de Céline! La gente nos dice que la aman y oran por ella. Recibe tantos mensajes, regalos, crucifijos benditos”, añadió.

Tras ser diagnostica en el 2022, la intérprete de “My heart will go on” se vio obligada a retirarse de los escenario y parar su gira llamada Courage.

Dion, quien se ha mantenido alejada de los escenarios y la vida pública desde que fue diagnosticada, hizo una aparición a finales del mes de octubre pasado en un juego de hockey entre los Golden Knights de Las Vegas y los Canadiens de Montreal. Esta visitó a los jugadores en sus camerinos.

El síndrome de la persona rígida se caracteriza por un deterioro de avance progresivo de la persona que lo sufre y que afecta el sistema nervioso, específicamente el cerebro y la médula espinal. Como consecuencia, puede provocar rigidez muscular extrema y espasmos en la columna vertebral y las extremidades.