Nacimiento viviente vuelve a Plaza del Caribe en Ponce.

El talento infantil y juvenil darán vida al nacimiento viviente de Plaza del Caribe, el cual este año nuevamente sumará como atractivo una escena teatral de estampa jíbara enmarcada en el espectáculo “Regalo de Navidad” que también integrará música navideña. El evento se realizará el jueves 21 de diciembre de 2023, a las 6:00 de la tarde, en el atrio central del centro comercial sureño.

“No tengo palabras para expresar lo agradecida que me siento en poder ser parte de este importante evento. Estoy más que honrada por la grandiosa oportunidad que me ha dado Plaza del Caribe para darle un nuevo giro al tradicional Nacimiento Viviente. Para ello he reclutado a unos jóvenes talentosos del área Sur. Logrando importantes alianzas con buenos colegas para realizar un espectáculo a la altura de lo que merece una representación como ésta”, expresó la actriz ponceña Maddy Rivera.

Esta nueva edición del Nacimiento Viviente, creada y dirigida por Rivera, incorpora como parte de la oferta artística al colectivo Tercera Llamada, y al Departamento de Artes Plásticas de la Escuela de Bellas Artes de Ponce. Logrando así una fusión magistral que será del disfrute de toda la familia.

“Dentro de la estampa tradicional del pesebre estarán participando las estatuas vivientes de los Tres Santos Reyes de Tercera Llamada dirigidos por Janfra D’Armas. Ahí tendremos una pequeña escena teatral con un mensaje poderoso, lleno de amor y esperanza que he titulado ‘Regalo de Navidad’. Y para darle un toque sublime, pero festivo, el trovador y declamador José R. Pérez Vega (Nonón) junto al cuatrista Pucho Millán y al guitarrista Rigo Irizarry presentarán un variado repertorio navideño. Esto será un hermoso evento que nadie puede perderse”, añadió Rivera.

La pieza contará con las actuaciones de Génesis González Ríos (María), Héctor Iván Díaz Rodríguez (José) y Jared Adamir Medina Cruz (niñito Jesús). Además, conformarán el elenco Zioel José Rivera Puig, Jebraiyel Moucer Lisojo, Jose R. Pérez Vega (Nonón), Dariel Pérez Maldonado y Leandro Torres Albino.

Los vestuarios estarán a cargo de la diseñadora Ponceña Norma Nazario y el director de teatro Janfra D’Armas y la regiduría por Magaly López.

El montaje y escenografía del espectáculo estará a cargo de los estudiantes del programa de Artes Plásticas de la Escuela de Bellas Artes de Ponce bajo la supervisión de la profesora Ana Emmanuelli y de su director Axel Huertas.