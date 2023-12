Melina León se expresa sobre situación entre Yailin y 6ix9ine

La merenguera Melina León, quien es amiga de la familia de Anuel AA, opinó en una reciente entrevista que Cattleya, la hija del exponente urbano y Yailin la Más Viral, no debería estar rodeada de un entorno de violencia.

“Me preocupa la situación que ella (Yailin) esté pasando por esto (porque es amiga de José Gazmey, el padre de Anuel) y que su bebé esté en esa situación en medio porque definitivamente hay que buscar la manera de que esa niña no esté en ese entorno”, afirmó la cantante en medio de una entrevista con Karla Monroig.

Los pasados días, se desató una polémica tras Tekashi 6ix9ine revelar unos videos en sus plataformas digitales donde su pareja, “la más viral”, aparece golpeándolo y rompiéndole sus pertenencias por un aparente ataque de celos. Tanto así, que la dominicana fue arrestada en la residencia que compartían en Palm Beach, Florida, saliendo de prisión luego de que el equipo legal pagara la fianza de $9 mil dólares.

Yailin fue traslada nuevamente a su país natal, República Dominicana. Al momento, amigos cercanos a la intérprete de “Narcisista” han estado brindado múltiples entrevista en los medios de comunicación de la isla hermana asegurando que Tekashi abusaba física, mental y verbalmente de ella. Santiago Matías, CEO de Alofoke, publicó una llamada que le hizo la cantante pidiéndole ayuda ese mismo día que fue apresada aseverando que 6ix9ine la tenía retenida y le había quitado todas sus pertenencias.

“No he hablado con ellos, le mandaré un mensaje a José si necesita algo de mí obviamente pero yo entiendo que ellos van a saber qué hacer con esa situación de la nena”, aseguró León, quien comentó que conoce a Gazmey hace más de 20 años, desde que era ejecutivo de la disquera Sony en la isla.

La intérprete de “Cuando una mujer” (2000) manifestó que desde los inicios de su carrera ha defendido los derechos de las mujeres porque vivió en carne propia cómo el esposo de su madre la agredía.

“La violencia fue con ella, pero también la recibí yo”, sostuvo.

La riopedrense añadió que “no hay excusa” y que “se puede mejorar”, aunque hayas crecido en entorno violento.

“No hay excusa. Uno no puede decir: ‘como a mí me lo hicieron, yo lo voy a hacer’. No, todos tenemos el poder de echar hacia adelante y de cuando las cosas están mal (decidir) qué se acepta y qué no se acepta”, manifestó Melina.