Bad Bunny y Kendall Jenner terminan su romance

El artista puertorriqueño, Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, culminó su relación con la modelo estadounidense Kendall Jenner, informó la revista People.

Según la revista, una fuente les confirmó que el rapero, quien tiene 29 años de edad, y la modelo de 28, ya no son pareja.

La última vez que vieron a ambas reconocidas personalidades juntas fue en la fiesta posterior del ‘Saturday Night Live’ en octubre, en donde Bad Bunny fungió como presentador e invitado musical en el programa.

Los representantes del cantante y de la modelo no han respondido a las solicitudes de comentarios de People.

La pareja desató rumores de una relación por primera vez en febrero cuando fueron vistos con Hailey Bieber y Justin Bieber en una cita. Al mismo tiempo, el artista se había mudado a Los Ángeles, California.

Publicación de Kendall Jenner desata rumores de ruptura con Bad Bunny

Bad Bunny y Kendall Jenner son una de las parejas más populares en la industria del entretenimiento.

A pesar de que ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su romance, han sido captados compartiendo momentos memorables que van desde conciertos hasta una cita romántica montando a caballo.

Eso sí, el trapero boricua rompió el silencio el pasado mes de septiembre en una entrevista con la revista “Vanity Fair” donde aseguró que no tenía nada que aclararle a los fans, quienes han criticado la relación con la modelo.

“En realidad no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclararle nada a nadie. No tengo que aceptar nada ni todo porque quería ser artista. Al final del día, me escuchas porque quieres. No te obligo a hacerlo”, sentenció el artista en ese momento.

Ahora, luego de nueve meses de relación, la pareja ha desatado rumores de ruptura tras una publicación de Kendall en las redes sociales.

“Lo que está destinado para mi, simplemente me encontrará”, escribió la socialité acompañada de una imagen de una puesta del sol.

Ni el Conejo Malo, ni Jenner se han expresado al respecto. Asimismo, diversos medios de comunicación apunta a que la representante de la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” no ha querido emitir expresiones al respecto.