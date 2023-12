¿Qué piensa la expareja del cantante Sie7e de su nueva canción “Ya no tengo tu love”?

Jessica: “Espero esto sea solo una etapa y poder decir que este tiempo que estuvimos separados, ver estas versiones lindas en que nos convertimos. Es mi deseo, no sé el de él.”

Sie7e: “Uno nunca sabe. Ahora mismo no. Lo que necesito es tener tiempo conmigo. Se está transformando. Esto no es un quiebre tradicional. Es la mejor versión posible de una ruptura. Estoy de luto”

Esto me dijeron en exclusiva y tan reciente como el 2 de octubre el cantautor Sie7e (David Rodríguez) y su ahora ex pareja Jessica Rodríguez en mi columna #PrimeroConElNalgo y que ustedes leyeron aquí en Metro sobre su sorpresiva separación tras 23 años de relación.

Una Jessica sorprendida, en negación y digiriendo aún la decisión que tomó el cantante de separarse. Esperanzada con volver. Un Sie7e que, aunque no cerraba la puerta de una nueva reconciliación (se habían separado en 2021), parecía decidido a seguir adelante, cada cual por su lado. Eso sí, ambos se profesaban un amor extraordinario y se lo tendrán por siempre.

Pero… ¿Cómo le cayó a Jessica la nueva canción “Ya no tengo tu love”, parte de la nueva producción “Origami” de Sie7e junto a su disquera Duars Entertainment? Recordemos que en 2011 lanzó “Tengo tu love”, inspirada en la historia de amor de ambos. Esta nueva es la secuela tras la ruptura. Un desahogo, raro en él ya que no acostumbraba a ventilar su vida privada. Claro, raro también pal oído de algunos ya que estamos acostumbrados a las barrías musicales sobre rupturas como las de Shakira a Piqué y Karol G a Anuel y viceversa, donde no quedaron trapos sucios que sacar. Esta no es una tiraera, es algo fino y en buena lid, con respeto pero no deja de referirse a lo que vivieron, al menos desde el punto de vista de Sie7e, quien ha estado de “media tour” con su tan esperada nueva producción y hablando de “Ya no tengo tu love”. No sé ustedes pero a mí me gusta buscar y escuchar ambas caras de la moneda, lo que piensa cada cual. Y ya saben, busqué la reacción de Jessica a esta secuela de su ex, en la cual dice: “Ya no tengo tu love. Contigo aprendí que cuando algo no te mueve, mejor es dejarlo ir.”

Jessica no se quedó callada:

“David sabe que sí tiene todo mi love y es el amor de mi vida. Siempre he creído en su talento desde que era un chamaquito flaquito de 17 años con pelo largo que andaba con su guitarra por la UPR. Hay veces que hasta he creído en él más que él mismo y él lo sabe y lo ha mencionado antes. Así de mucho creo en él y por eso con mucho gusto dediqué parte de mi vida a apoyar su propuesta que lo que deseaba era llevarle amor y alegría al mundo. Muy lindo todo lo que logramos y vivimos juntos. Agradecida. Ahora toca aceptar está nueva realidad que no entiendo, pero tendrá su propósito para nuestra evolución y aunque ha sido muy doloroso todo, sabe que de mí solo salen los mejores deseos para él, su carrera y los grandes seres que le acompañan en esa maravillosa banda musical. Que la MÚSICA les haga pisar todas las tarimas posibles en y fuera de Puerto Rico. ¡Hecho está! Mucho amor y felicidad. A las personas que inspiramos con nuestra historia de amor y me han escrito su dolor, no se desanimen. Hay historias que sí llegan hasta viejitos. Es cuestión de que ambas partes deseen remendar, sanar y continuar como las historias de muchos de nuestros abuelitos. A las personas que sí están pasando literalmente lo que dice la nueva canción, les abrazo y espero sea un bálsamo para sus almas y que cantarla les sirva de catarsis. Les entiendo y mucho. Hasta aquí todo lo que tengo que decir sobre este episodio de nuestras vidas. Les agradezco y amo.”

Así reaccionó en su cuenta de Instagram @estoeslavidabuena junto a imágenes que capturaban algunos de los mejores momentos en pareja. Del saque ella le aclaró que sí tiene todo su love, no como él le llamó a la canción. Ella aún sigue sin entender por qué él decidió separarse.

Sie7e le contestó ahí mismo en un “comment” diciéndole: “Gracias por tus palabras y por la paz de tu validación por encima de todo. Sügü. Amor, agradecimiento y admiración eterna para ti”. A lo cual Jessica le contestó: “Te todo tanto siempre”.

Una historia en la que yo quisiera que activaran la cláusula de “a lo mejor volvamos” y volvieran y dejaran todo atrás pero a veces no es como uno quiere, Dios y la vida te llevan por otro camino, por el mejor bienestar de los dos. Hay que estar ahí para sentirlo y solo ellos saben. Una pareja admirable y de respeto por la forma tan elegante en que terminaron y sobre todo con muchísimo amor que no caducará jamás. Como dice la nueva canción, nadie puede borrar esa historia. Lo mejor para ambos siempre. Los quiero.

