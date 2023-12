Larry Ayuso dedica emotivo mensaje a ‘La Burbu’ en su cumpleaños

El jugador de baloncesto puertorriqueño, Elías Ayuso Carrillo, mejor conocido como Larry Ayuso, le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a través de sus redes sociales a su esposa, la presentadora y modelo Angelique Burgos, también conocida como “La Burbu”.

“Mi reina. Hoy celebramos el día que llegaste a este mundo y lo iluminaste con tu presencia. Eres mi amor, mi vida y mi mejor amiga, y no me puedo imaginar mi vida sin ti. En este día especial, quiero desearte un feliz cumpleaños lleno de alegría, amor y bendiciones”, fue parte de lo que expresó el jugador en la descripción de la publicación.

Asimismo, Ayuso Carrillo expresó que “Te amo más de lo que las palabras puedan expresar y estoy agradecido por cada momento que compartimos juntos. Que este nuevo año de vida esté lleno de momentos especiales, risas interminables y amor infinito”.

“Con todo mi amor hoy, mañana y hasta que Dios diga. Love you ❤️”, concluyó.

El baloncelista y la presentadora boricua celebraron el pasado mes de septiembre el aniversario número 14 de su compromiso.

Ambos publicaron en redes sociales vídeos con varias fotos para celebrar su relación. Entre las imágenes, el día de su boda y momentos especiales en familia.

“Yo si creo en el amor para siempre en sus altas y bajas…TE AMO!!! Ya son 14″, acompañó con el vídeo la animadora.

Por su parte, el exbaloncelista expresó: “Feliz aniversario mi amor, gracias por cada momento que me has hecho feliz, por cada experiencia que vivimos que nos hace amarnos más. Contigo saltaría al vacío, contigo haría mil locuras, porque tú eres el amor de mi vida y hoy solo puedo decirte gracias por ser parte de mi mundo feliz aniversario Love you Love you❤️ #14yrsABlessing🙏🏽”.

“La Burbu” y Ayuso se casaron en septiembre de 2009 y tienen dos hijos, Sahíl Elías y Kokoh Mar.