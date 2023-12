Muere el exbaterista de la banda australiana AC/DC

El primer baterista de la icónica banda de rock australiana AC/DC, fundada en 1973 y ganadora de múltiples premios, Colin Burgess, falleció este sábado a los 77 años de edad.

La banda hizo oficial la noticia a través de una publicación, que compartieron desde su cuenta oficial de Instagram, con el objetivo de enviar sus condolencias a los seres queridos del músico.

“Muy triste de escuchar del fallecimiento de Colin Burgess. Fue nuestro primer baterista y un músico muy respetado. Recuerdos felices. Rock en paz, Colin”, escribieron.

Colin Burgess inició como baterista de AC/DC en 1973. Pese a que fue remplazado por Phil Rudd, el músico regresó por un periodo corto, ya que en 1974 fue despedido por motivos que aún se desconocen, especialmente porque los involucrados evitaron hablar del tema.

Además de su paso por AC/DC, Burgess también formó parte de la banda The Masters. Asimismo ingresó al Salón de la Fama de la Asociación de la Industria Discográfica Australiana.

La formación clásica de AC/DC incluía a Angus Young en la guitarra principal, Malcolm Young en la guitarra rítmica, Bon Scott como vocalista, Cliff Williams en el bajo y Phil Rudd en la batería. Después del fallecimiento de Bon Scott en 1980, Brian Johnson se unió como el nuevo vocalista.

AC/DC es conocido por su estilo de rock energético y potente, con canciones impulsadas por riffs de guitarra distintivos y letras pegajosas. Algunos de sus álbumes más icónicos incluyen “High Voltage”, “Highway to Hell”, “Back in Black” y “The Razors Edge”. “Back in Black” es uno de los álbumes de rock más vendidos de todos los tiempos y ha alcanzado el estatus de clásico.

Hits notables de AC/DC incluyen canciones como “Highway to Hell”, “Back in Black”, “Thunderstruck”, “You Shook Me All Night Long”, entre otros.

La banda ha influido significativamente en la escena del rock y ha mantenido una base de fanáticos a lo largo de los años. Su música a menudo se asocia con la actitud rebelde y la energía del rock ‘n’ roll.