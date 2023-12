Rauw Alejandro lleva su “último party” al Choliseo

En medio de la noticia de la separación contractual entre el artista urbano puertorriqueño, Rauw Alejandro y el manejador, Eric Duars, el Coliseo de Puerto Rico fue el escenario del denominado Club Saturno: “Último party” concierto que representa el cierre de Saturno, la gira del cantante.

La función, que duró poco más de tres horas, comenzó a eso de las 10:05pm ante un recinto casi lleno, cuando el cantante entonó la canción “Cuando baje el sol” acompañado de bailarines y una pantalla gigante colgada desde el techo y que proyectaba imágenes en vivo del concierto así como elementos gráficos alusivos al artista.

Cónsono con el nombre del concierto, el área central del Choliseo no contó con sillas para el público por lo que la misma quedó convertida en una enorme pista de baile en la que cientos de jóvenes y personas no dudaron en utilizar para bailar al ritmo de las canciones de Rauw Alejandro.

Como parte de la jornada musical, el también destacado bailarín, tuvo como a algunos de sus invitados a Yaviah, Alexis y Fido, De La Ghetto, Lyanno, Alvarito Díaz, Chris Palace y Baby Rasta. Este último es uno de los artistas manejados por Duars Entertaiment, compañía a la que hasta hace unos días perteneció Rauw Alejandro tras poner punto final a una relación contractual que inició en el 2017.

Previo al inicio del concierto y, durante el transcurso del mismo, la presentadora de televisión y moderadora radial, Angelique “La Burbu” Burgos, entretuvo al público en varias intervenciones en las que se realizaron competencias de “perreo”, quien tuviera el tamaño más grande de zapato y con más bellos en las axilas. Los ganadores recibieron cien dólares cada uno.

El creador de “Afrodisíaco” y “Vice Versa” tuvo un área “VIP” -justo detrás de la tarima y visible al público- reservada para sus familiares, amigos y parte de su séquito. En varias ocasiones mientras los artistas invitados realizaban sus respectivas participaciones, el artista de 30 años regresaba a dicha área para compartir, cantar y bailar.

La sorpresa de la noche fue la presentación del merenguero y cantante de música tropical, Elvis Crespo, quien interpretó parte de su repertorio más exitoso acompañado de su orquesta y puso a bailar prácticamente a todo el mundo en la improvisada “pista” de baile.

El ganador de premios Grammy Latino y Billboard Latino continuará esta serie de conciertos en el Choliseo hasta el domingo, 17 de diciembre, día en que no solo culminará una gira que estuvo marcada por varios contratiempos en el exterior que obligaron a cancelar múltiples conciertos en Europa y Latinoamérica, si no la última bajo una relación contractual con su ahora ex manejador, Eric Duars.

