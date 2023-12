“Por eso no miró a Anitta”: Nicki Nicole y su sensual foto tras perreo a Peso Pluma

Peso Pluma y Nicki Nicole son una de las parejas del momento luego de confirmar su relación hace unos meses, por lo que cada uno de sus movimientos son analizados con lupa, pues muchos no confían en los sentimientos de la argentina por haberlo negado en varias oportunidades.

Por su parte, el mexicano no ha dudado en expresar todo su amor por la rapera al dedicarle mensajes de amor en cada una de sus publicaciones en Instagram y presumirla en todo momento.

Por si fuera poco, el cantante de corridos tumbados se ganó el título del más fiel luego que se viralizara el momento en el que la cantante Anitta subió con él al escenario para cantar su tema ‘Bellakeo’ por lo que perreo frente a él, pero este quedó sin reaccionar e incluso se mostró incómodo, pese a que es una de las cantantes más sensuales de la industria.

La candente foto de Nicki Nicole tras perreo de Anitta a Peso Pluma

La presentación del doble P con Anitta no pasó desapercibida en redes sociales, pero en especial el comportamiento del intérprete, por lo que fueron muchos que le pidieron a Nicki Nicole que valore su romance al tener a su lado un hombre fiel, que la valora y la respeta.

Si bien el cantante se mostró como todo un caballero, Nicki no tardó en demostrar que no le teme a las curvas de otra mujer, pues aunque critican que estatura al medir 1,42 centímetros, se encargó de presumir sus curvas con una candente foto.

Nicki Nicole vía Instagram pic.twitter.com/vcqwLjv3SL — NICKI NICOLE ARGENTINA (@naikiarg_) December 11, 2023

Presumiendo sus tatuajes y su miniatura cintura, Nicole poso con sensual ropa interior en color blanco, como parte de su respuesta a los comentarios que desataron el baile de Anitta a su pareja.

“La Nicki mostrando toda su sensualidad”, “Nicki no le envidia nada a Anitta”, “Ahí tienen las únicas curvas que mira Peso Pluma”, “Ahora todos entendemos a Peso Pluma”, “Por eso no miró a Anitta, no necesita mirar a otra”, “Una diosa esta mujer”, han sido algunos comentarios.

Nicki es una de las cantantes más reconocidas de Argentina, y el 2023 ha contado con un gran éxito con su disco Alma, mientras que el mexicano cuenta con poco tiempo en la industria pero ya es uno de los más famosos.