Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.

GLOBAL

1.- “All I Want for Christmas Is You” – Mariah Carey

2.- “Last Christmas – Single Version” – Wham!

3.- “Rockin’ Around The Christmas Tree” – Brenda Lee

4.- “Greedy” – Tate McRae

5.- “Jingle Bell Rock” – Bobby Helms

6.- “Cruel Summer” – Taylor Swift

7.- “My Love Mine All Mine” – Mitski

8.- “Santa Tell Me” – Ariana Grande

9.- “Lovin on Me” – Jack Harlow

10.- “It’s Beginning to Look a Lot like Christmas

ARGENTINA

1.- “La_original.mp3″ – Emilia, TINI

2.- “La morocha” – Luck Ra, BM

3.- “Exclusive.mp3″ – Emilia

4.- “Una foto” – Mesita

5.- “Linda – Remix” – Marka Akme, DJ Tao, Lauty Gram, Migrantes, Peipper

6.- “Lollipop” – Darell

7.- “Que me falte todo” – Luck Ra, Abel Pintos

8.- “Un finde ' Crossover #2″- Ke Personajes, FMK, Big One

9.- “Bad Boy” – Sayian Jimmy, Nysix Music

10.- “Ni una ni dos” – BM

CHILE

1.- “Princesita de…” – Jere Klein, Nickoog Clk, Lucky Brown, El Bai

2.- “Ando” – Jere Klein, Gittobeatz

3.- “X eso bb” – Jere Klein, Nicki Nicole

4.- “¿Cuál es su nombre? – Lucky Brown, Jere Klein, Mateo on the Beatz

5.- “No ando weando” – Cris Mj

6.- “Qlona” – Karol G, Peso Pluma

7.- “Tas texteandome” – Katteyes, Kidd Voodoo

8.- “Bad Boy” – Sayian Jimmy, Nysix Music

9.- “Ke mal” – Jere Klein

10.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid

COLOMBIA

1.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid

2.- “Cuál es esa” – Feid, Pirlo

3.- “Luna” – Feid, ATL Jacob

4.- “Qlona” – Karol G, Peso Pluma

5.- “Classy 101″ – Feid, Young Miko

6.- “Amargura” – Karol G

7.- “Según quién” – Maluma, Carín León

8.- “Alakran” – Feid

9.- “La vuelta” – Feid, Muñas Ru-Fino

10.- “Feliz Cumpleaños Ferxxo” – Feid

ESPAÑA

1.- “Manos rotas” – Dellafuente, Morad

2.- “Si no estás” – Íñigo Quintero

3.- “Columbia” – Quevedo

4.- “Modelito” – Mora, Yovngchimi

5.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid

6.- “Diluvio” – Rauw Alejandro

7.- “La falda” – Myke Towers

8.- “Reina” – Mora, Saiko

9.- “OA” – Anuel AA, Quevedo, Maluma, Mambo Kingz, DJ Luian

10.- “Cosas que no te dije” - Saiko

MÉXICO

1.- “Qué onda” - Calle 24, Chino Pacas y Fuerza Regida

2.- “Harley Quinn” – Fuerza Regida, Marshmello

3.- “Elovrga” – Alex Favela, Grupo Marca Registrada, Joaquín Medina

4.- “Lou Lou” – Gabito Ballesteros, Natanael Cano

5.- “Lady Gaga” – Peso Pluma, Gabito Ballesteros, Junior H

6.- “El amor de su vida” – Grupo Frontera, Grupo Firme

7.- “Según quién” – Maluma, Carín León

8.- “La víctima” – Xavi

9.- “Y lloro” – Junior H

10.- “La people” – Peso Pluma, Tito Double P