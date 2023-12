Elvis Crespo la monta en el concierto de Rauw Alejandro

Como parte del concierto de Rauw Alejandro, quien formó un “party” en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, uno de los invitados a esta gran fiesta fue el merenguero Elvis Crespo.

A pesar de ser un concierto del género urbano, Elvis Crespo, sorprendió con su aparición en el escenario cuyo concepto fue crear una gran fiesta que no se centró únicamente en los temas de Rauw Alejandro. Según se publicó en varios videos a través de las redes sociales, el merenguero cantó sus múltiples éxitos como “Píntame” e incluso realizó una versión en merengue del tema “Diluvio” del exponente urbano.

Crespo no es ajeno al género urbano ya que en el pasado ha servido de inspiración para Bad Bunny en el video musical de “Neverita” donde el exponente urbano recreó el video de “Suavemente”. Igualmente, Crespo realizó su versión del tema “Neverita” al estilo tropical.

Previo al inicio del concierto y, durante el transcurso del mismo, la presentadora de televisión y moderadora radial, Angelique “La Burbu” Burgos, entretuvo al público en varias intervenciones en las que se realizaron competencias de “perreo”, quien tuviera el tamaño más grande de zapato y con más bellos en las axilas. Los ganadores recibieron cien dólares cada uno.

El creador de “Afrodisíaco” y “Vice Versa” tuvo un área “VIP” -justo detrás de la tarima y visible al público- reservada para sus familiares, amigos y parte de su séquito. En varias ocasiones mientras los artistas invitados realizaban sus respectivas participaciones, el artista de 30 años regresaba a dicha área para compartir, cantar y bailar.

El ganador de premios Grammy Latino y Billboard Latino continuará esta serie de conciertos en el Choliseo hasta el domingo, 17 de diciembre, día en que no solo culminará una gira que estuvo marcada por varios contratiempos en el exterior que obligaron a cancelar múltiples conciertos en Europa y Latinoamérica, si no la última bajo una relación contractual con su ahora ex manejador, Eric Duars.