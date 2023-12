Wapa estrenará programa de “Burbu”, un ‘reality show’ y se mantiene con la franquicia de Miss Universe Puerto Rico

La gerencia de WAPA Televisión presentó la noche del miércoles, su adelanto de la programación que ofrecerá en el año 2024.

El evento estuvo enmarcado en el comienzo de la celebración de los 70 años de la televisión en Puerto Rico. Personalidades y figuras de la industria que engalanaron la pantalla de WAPA durante estos 70 años fueron parte del evento que se llevó a cabo en el icónico estudio Luis Vigoreaux en Guaynabo.

El canal mantendrá su fórmula que combina las noticias con el entretenimiento, dándole énfasis a todo lo hecho en Puerto Rico. Además, continuará con la programación de películas y series norteamericanas e internacionales.

El equipo de NotiCentro reafirma su compromiso con la información y con la ciudadanía. Además, está listo para ofrecer la cobertura electoral más completa con más tecnología y estudios diseñados exclusivamente para el proceso electoral de 2024. Normando Valentín y Katiria Soto liderarán “Decisión 2024″, un programa semanal dinámico para mantener informado al electorado.

Como una iniciativa de avanzada, WAPA se une a la organización Women Who Lead para presentar el primer townhall televisado centrado en temas que impactan a las mujeres en el ámbito electoral y brindar una perspectiva profunda de sus expectativas. También, en reconocimiento a los miles de dominicanos que residen en Puerto Rico, desplegarán recursos para brindar una amplia cobertura de las elecciones en la hermana República Dominicana.

El 2024 trae nuevas apuestas de producción local. Se presentó el primer programa de cocina hecho 100 por ciento en Puerto Rico, Súper Chef Famosos. Se trata de un reality y competencia que integrará a personalidades y figuras importantes del país que mostrarán sus destrezas culinarias. Además, la querendona de Puerto Rico, Angelique “Burbu” Burgos regresa con un programa diferente que te cautivará el corazón.

WAPA también mantendrá su oferta con la programación favorita de los televidentes. Pégate al Mediodía, Viva la tarde, Lo Sé Todo, Los Datos son Los Datos, Cuarto Poder, El Remix, y Ahí Está la Verdad seguirán presentando el contenido que los han hecho líderes. Además, Bryan Villarini regresa con su distintiva personalidad en sus especiales, así como las producciones De Película con Juanma Fernández París.

Las series turcas continuarán en el 2024. Por eso, el público podrá disfrutar de las nuevas temporadas de “Fruto Prohibido” y “Melissa”. También, se estrenarán Three Sisters, Sara y One Love. De igual manera, llega la nueva versión de la súper producción brasileña Pantanal, entre otras.

En cuanto a las series norteamericanas, estrenará FBI Most Wanted y llegarán las nuevas temporadas de NCIS, NCIS Hawaii, The Good Doctor, SWAT, Chicago PD, Chicago Med, Chicago Fire y Law & Order: Unidad de Crímenes Sexuales, entre otras.

Los mejores estrenos de Hollywood también se verán por WAPA de lunes a viernes a las 7:00pm. Algunos de los títulos que podrán disfrutar los televidentes son: Top Gun Maverick, No Time To Kill, Jurassic Park; Dominion, The Northman, Knives Out, Cocaine Bear, Megan, Spiderman: No Way Home, The Flash, Survive The Night, Puss in Boots: The Legend of Hank, Ambulance, Shazam: Fury Of The Dogs, Black Adam, Sonic The Hedgehog 2, Halloween Ends, Tom and Jerry, Man of Toronto, Minions: The Rise Of Gru, DC League Of Super Pets, y muchas más.

Por su parte, WAPA Deportes continúa su compromiso de resaltar a los boricuas que se destacan en todas las disciplinas alrededor del mundo. Continúa la alianza con FIBA y, por primera vez, en 20 años escogen a Puerto Rico como sede del Clasificatorio para las Olimpiadas y, desde el Coliseo de Puerto Rico, será la transmisión exclusiva por WAPA Deportes. Otros eventos importantes de baloncesto serán el Torneo Clasificatorio Olímpico Femenino, AmeriCUP Masculino y FIBA 3x3. Otro de los grandes acontecimientos será la Serie del Caribe del béisbol profesional, que se llevará a cabo del 1 al 9 de febrero en Miami, Florida.

En el 2024, WAPA Deportes celebra 14 años como el canal oficial del Major League Baseball (MLB). También, continuará de aliado con la National Basketball Association (NBA), el Béisbol Invernal de la Liga Profesional de Béisbol Roberto Clemente y campeonatos de boxeo junto a Producciones Miguel Cotto. De igual manera, el deporte escolar y colegial seguirá siendo parte de la apuesta del canal, por lo que repite Buzzer Beater y, por si fuera poco, transmitiremos las Justas de la Liga Atlética Intercolegial. Todo esto será reseñado en el programa diario La Línea Deportiva, única producción local enfocada en distintas disciplinas deportivas.

Luego de seis espectaculares reinas, WAPA se reafirma como el canal oficial de la belleza y, nuevamente, transmitirá el certamen internacional de Miss Universo 2024 desde México. Además, junto a la franquicia de Miss Universe Puerto Rico, la reina actual Karla Guilfú Acevedo coronará a su sucesora en el certamen 2024.

El Departamento Digital es un gran pilar para el canal. Con siete millones de seguidores en sus múltiples plataformas, WAPA.TV ofrece la mayor posibilidad de alcance de audiencia. En 2023, llegó el rediseñado sitio web con todas las ediciones de NotiCentro en vivo, su poderosa aplicación móvil y tres aplicaciones OTT. Este año, continuará conectando marcas con audiencias a través de estrategias de “content marketing” en redes sociales y digitales con más proyectos para conectar a la audiencia.

Durante la presentación, estuvieron presentes invitados especiales que fueron pilares de la televisión y su legado quedará plasmado en la historia. Entre ellos, Iris Chacón junto a su esposo, Juno Farías, Charityn Goyco, Luis Antonio Cosme, Jacobo Morales, Silverio Pérez, Cary Oliver, Luisito Vigoreaux, Cristóbal Berríos “Mr. Blup”, Angela Meyer, Rafael Bracero, Andrea Lugo, Guillermo José Torres, Alfred D´ Herger, Enrique Cruz, Sunshine Logroño y Luz Nereida Vélez, como primera mujer ancla, entre otros. De igual manera, se rindió homenaje póstumo a Luis Antonio Rivera “Yoyo Boing” y a Ramón Enrique Torres.

En el 2024, WAPA Media seguirá innovando y ampliando su audiencia a través de WAPA Televisión, WAPA Deportes, WAPA América, WAPA Digital, WKAQ, KQ105 y WAPA PLUS, el único canal FAST dedicado a los boricuas de todas las edades, en Puerto Rico y en el mundo.