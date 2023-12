Cosculluela revela que compró 3,000 copias que le faltaban para lograr “Disco de Oro”

El intérprete urbano, Cosculluela, reveló en una reciente entrevista que compró las 3,000 copias que faltaban para que una de sus producciones discográficas fuera certificada como “Disco de Oro”.

“Pa’ aquel tiempo eran CD’s. Me faltaban 3,000 copias para llegar al ‘Disco de Oro’. Las compré yo mismo”, confesó el artista en una interviú con el youtuber español, Mowlihawk.

Luego de unos segundos de silencio añadió: “Qué se joda. Eso no es ilegal”.

Sobre qué hizo con los 3,000 ejemplares, el cantante contó que los vendió en $30 dólares, aunque le costaron $12 dólares, lo que catalogó como “un negocio redondo”.

”Otro se queda callado y nunca diría esto. Yo lo dije. Yo no sé si Jaime (su hermano y manejador) me va a decir algo por esto”, sostuvo.

Aunque “Coscu” no precisó a cuál CD se refería, su álbum debut “El Príncipe” (2009) fue certificado en Estados Unidos como “Disco de Oro” por vender 30 mil copias.

La certificación de ventas discográficas varía dependiendo el país, volumen de ventas habitual y el formato de la producción.

Tiene una “tiraera” lista contra un colega del género urbano

José Fernando Cosculluela Suárez, su nombre de pila, también precisó que tiene una “tiraera” lista para un colega del género urbano que siente que él no le cae bien y que le lanza indirectas a través de las redes sociales.

”Tengo una flecha por ahí. Me pesa el arco ahora mismo. Tengo algo por ahí. No sé, hay alguien. Hay alguien, pero no estamos en eso”, afirmó.

El también compositor añadió que no quiere “guerrear más”. Acto seguido, se retractó.

”Si sigue… ya me está molestando. Ya me molesta un poco”, comentó.

Confiesa que su madre le dijo que le tirara a Tempo

“El Princi” es uno de los raperos en español considerado de los mejores a la hora de una guerra lirical.

Cosculluela le ha hecho “tiraeras” a Ñengo Flow, Anuel AA, Residente, Kendo Kaponi, Arcángel, entre otros. Nos obstante, las dos que publicó contra Tempo marcaron su carrera musical.

Un 25 de diciembre de 2013, dos meses después de que el ponceño saliera de una prisión federal donde cumplió 11 años y 6 meses por narcotráfico, vio la luz “Santa Cos”, el “diss track” que 10 años más tarde no ha permitido que el también rapero retome la silla “que había dejado vacía”.

”Él (Tempo) me llamó a mi para ver si vamos a guerrear […] Mi mamá estaba al lado mío y me dijo ‘si tú no le tiras a él, él te va a sacar del género a cuchillito de palo’”, narró el intérprete de “Prrrum”.

El boricua aseveró que antes de que Tempo estuviera en la cárcel era quien decidía si los exponentes podían iniciar una confrontación musical.

”Me acuerdo que Franco el gorila me llamó y me dijo eso […] y yo le dije a Franco ‘chequéate en 20 minutos lo que va a pasar’”, puntualizó.

Luego de esto, empezó la serie de “beef” donde con “Tic Toc” (2014), Cosculluela terminó luciendo como el “ganador” para la mayoría de los fanáticos y conocedores del tema.

El “Blanco Perla” aclaró que actualmente tiene una buena relación con “El León” y que no cree que acabó con su carrera artística.

“Él (Tempo) sigue con su carrera. Él ha tira’o temas con cojones y es súper controversial. Ahora, le tiré un flechazo duro”, expresó.

Cabe destacar que mañana, viernes, sale su más reciente producción discográfica titulada “El Príncipe 2″ a través de todas las plataformas digitales.