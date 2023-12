Zuleyka Rivera sufre tremenda caída en la nieve

La actriz y modelo, Zuleyka Rivera, se encuentra en Colorado, Estados Unidos con su familia y su hijo Sebastián Barea Rivera. Allí sufrió una fuerte caída en la nieve y terminó muy adolorida.

La boricua compartió un video en sus redes sociales del momento donde se deslizaba de una montaña sentada en un inflable para nieve. Todo iba bien hasta que un área el flotador se mueve y termina arriba de ella mientras lo sostenía con fuerza. Esto ocasionó que terminará cayendo su espalda en la nieve.

Luego de la caída se rió de lo que ocurrió y tardó unos minutos en levantarse por el fuerte impacto que tuvo.

“Estoy bien… bien adolorida 😫 es divertido decían, tu eres atrevida decían 😔 no lo recomiendo y demás está decir que lo volvería a hacer”, compartió en la descripción del video.

Muchas personas le comentaron en la publicación y uno de ellos fue su comprometido, DJ Luian, quien compartió que es “toda una PRO❄️☃️😮”.

Por otro lado, los seguidores de la también presentadora de televisión se mostraron muy preocupados por su accidente. “Te pudiste matar o quedar cuadraplejica. Eso no es chiste”, “Eso es super peligroso, vas a amanecer bien adolorida”, y “No me gustó me asusté pudiste lasmarte el cuello nooo. Cuídate”, fueron algunos de los comentarios que le enviaron.

Hace unos días, Rivera compartió otro video en sus redes donde mostró la bandera de Puerto Rico mientras iba conduciendo por las calles de Vail, Colorado. “Nos encontramos la mono estrellada por Vail 🇵🇷”, indicó en la publicación.

En el mismo se mostró a su hijo sonriendo y sus familiares felices de ver su bandera.

Mira el video aquí

Zuleyka Rivera comparte video de su fiesta de compromiso con DJ Luian

La modelo, presentadora y empresaria puertorriqueña, Zuleyka Rivera, compartió este sábado imágenes de su fiesta de compromiso con el destacado productor de música, Luian Malavé Nieves, conocido artísticamente como DJ Luian.

Asimismo, en la noche de hoy domingo, Rivera subió un video mostrando el día especial, lleno de comida, música, familiares e invitados.

La pareja hizo una publicación conjunta en sus redes sociales ayer, donde mostraron imágenes del evento, así como sus elegantes vestidos de color negro. En las fotografías, se ve no solo la decoración del lugar, sino también la presencia de invitados.

Tras su post, varias personalidades de la farándula y los medios de comunicación le enviaron a ambos buenos deseos y felicitaciones. Tal fue el caso de la actriz Karla Monroig, quien comentó: “Felicidades, Zuka! Dios bendiga esta nueva etapa en tu vida. Te adoro”.

A este cálido gesto se unieron otras destacadas figuras como Aleyda Ortiz, Charytín Goyco, Olga Tañón, Anaís, Magalí Febles, Casper Mágico, entre otros.