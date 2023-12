VIDEO: José Esteves se conmueve al hablar sobre Ramón Enrique Torres

El periodista de Telenoticias (Telemundo), José Esteves, no pudo contener las lágrimas en el momento que habló sobre quien fue su colega Ramón Enrique Torres.

“Fue un guerrero, porque dio la batalla hasta el final, créanme”, fue parte de lo que pudo decir Esteves entre lágrimas y con la voz entrecortada durante una intervención en Telenoticias.

Otros periodistas de Telemundo como Charito Fratichelli, Sylvia Gómez y Grenda Rivera también recordaron a Torres. Este comenzó parte de su carrera en “Telenoticias en acción” en los años 70 y posteriormente dio el salto a TeleOnce.

José Esteves se conmueve al hablar sobre Ramón Enrique Torres José Esteves se conmueve al hablar sobre Ramón Enrique Torres

Periodistas recuerdan a Ramón Enrique Torres

Luego de darse a conocer la noticia sobre el fallecimiento del veterano periodista quien por muchos años fue ancla de Las Noticias de TeleOnce y Univisión Puerto Rico, Ramón Enrique Torres, varios colegas acudieron a sus redes sociales para recordarlo.

Entre estos estuvo la meteoróloga Ada Monzón quien fue compañera de labores de Torres en el antiguo canal de TeleOnce.

“Es un dolor inmenso perder un amigo. Mi buen compañero por más de 20 años está en las puertas del cielo. Pido sus oraciones por el descanso eterno del querido y respetado periodista Ramon Enrique Torres, y que Dios le de consuelo y paz a su esposa Maribel, a sus hijos Layza, Xavier y Enrique, y sus nietos. Les abrazo con todo mi corazón. Moncho, en su carácter serio y pausado, fue un hombre ancla de voz y compromiso inquebrantable. Cómo olvidar las risas y chistes entre todos, sentados juntos en el “set” antes de salir al aire, para luego transformarse y llevar la noticia seria en detalle. Son momentos que atesoraré por el resto de mi vida. Gracias por tu cariño con mi familia y tu amistad. Dios te reciba con el mayor amor, y cuídanos desde el cielo”, escribió Ada Monzón.

Mientras que el ancla de Noticentro (Wapa TV), Normando Valentín, también tuvo unas palabras para la familia de Torres. Valentín fue compañero de trabajo de Layza Torres, en la antigua edición de Noticentro a las 4pm y posteriormente fueron los anclas de Noticentro Al Amanecer por un corto tiempo.

“Muchos crecieron al igual que yo con estas grandes figuras … transformaron la forma de informar y reportar la noticia !!!! Hoy uno de ellos, Ramón Enrique Torres partió a la eternidad …. Tuve la dicha de conocerlo y gozar de su amistad .. hombre cabal, trabajador incansable y mejor padre !!! Descansa en paz .. a Maribel su esposa, a Layza, Xavier y Enrique vaya un abrazo apretado…..”, expresó Valentín.

Por su parte, el también periodista Elwood Cruz quien trabajó junto a Torres en TeleOnce y Univisión Puerto Rico también dedicó unas palabras para su compañero.

“Que difícil se me hace pensar y escribir. Aún sabiendo que te encontrabas en transición espiritual se me hace duro, muy duro poder expresarme. Fuiste maestro en mis inicio de carrera. Rápidamente te convertiste en mentor y me diste el privilegio ser tu amigo y el de tu familia. Me prestaste tus hijos y los sumamos a nuestra familia. Compartimos tanto, peleamos, reímos, disfrutamos de buena música y fuimos consejeros el uno del otro. La vida nos llevó por rumbos diferentes pero ambos sabíamos que nos unía la hermandad. Entonces entró al escena un enemigo cruel que se ensañó con tu cuerpo. Fue duro para ti y los tuyos. Pero tú, siempre decidido y testarudo, peleaste con uñas y dientes apoyado en el amor de los tuyos. Quiero que sepas que aunque hoy no estás físicamente para nosotros ganaste esta batalla. Dejas una familia maravillosa y unida en amor. En nosotros solo hay agradecimiento a la vida por haber sido compañeros de labores. Y en el plano personal vivimos el privilegio de la hermandad contigo y tu familia. La última vez que nos vimos te toqué el pecho y te dije “Moncho, tranquilo. Todo estará bien. Tu familia estará bien. Déjate llevar”. Tu respuesta fue un leve movimiento de molestia haciéndome ver que, como buen ponceño, ese león seguía peleando. Pero llegó el momento de partir y ya estás en paz. A ustedes, Maribel, Enrique, Layza y Xavier y tus nietos nuestro abrazo como familia. Queden en paz. Su esfuerzo en amor ha sido inmenso y sobrehumano. Y ese amor les dará sabiduría, entendimiento y eventualmente sanación espiritual. Te veo evolucionado como en esta foto… elegante, fuerte, erguido y orgulloso. Con esa luz maravillosa rodeando tu espíritu. Has llegado al “set de noticias” más hermoso y más grande y te toca anclar. ¡Stand by Ramón Enrique… 5…4…3…2…1… Cue! Hasta luego…eterno hombre ancla”, expresó.

Fallece el veterano periodista Ramón Enrique Torres

El veterano periodista Ramón Enrique Torres falleció tras una dura batalla contra el cáncer.

La información fue confirmada por su hija Layza Torres quien escribió: “Papá, el hombre más fuerte y valiente que he conocido ya descansa tranquilo. Sé feliz entre los ángeles y las estrellas, mirándonos con amor desde el cielo. Nosotros te recordaremos como el gran padre que fuiste. Te quiero papá”.

El pasado mes de octubre Layza Torres y Xavier Torres habían acudido a las redes sociales para pedir al pueblo oraciones por su padre quien había tenido una recaída del cáncer que le fue diagnosticado en el 2021.

Torres, quien fungió como ancla en Las Noticias del canal Univisión, había mencionado que el tratamiento en la garganta fue muy doloroso y ha tenido que recibir múltiples terapias para que sus músculos funcionen.

Fue en abril del 2022 cuando los hijos de Torres compartieron su diagnostico de cáncer en la garganta con el país.

“Nos tocó. Nuestro amado padre, Ramón Enrique Torres enfrenta una fuerte prueba de salud - cáncer de garganta. Tras ser diagnosticado en octubre, pasamos a la etapa dura de radioterapias y quimioterapias. Actualmente continúa recibiendo atención médica y en pleno proceso de recuperación” (sic.), escribió el actor y locutor Xavier Torres junto a varias fotografías.

Ramón Enrique Torres comenzó como locutor de noticias en varias emisoras del municipio de Ponce, su ciudad natal. Este comenzó como periodista en el antiguo canal 11 (TeleOnce) para los años 70, estuvo un tiempo en Telemundo y luego regresó a TeleOnce. En el 1986 fue compañero de labores de la actriz Jhanna Rosaly en el programa “En vivo”.

Tras darse a conocer el fallecimiento del periodista, la Junta Directiva del Overseas Press Club, envió sus condolencias a la familia del veterano comunicador.

“Nos solidarizamos con el dolor que embarga a la familia de Torres, quien por años fue el rostro y la voz que le impartió credibilidad a cada noticia leída en la edición estelar de TeleOnce desde la década de los 80″, expresó la presidenta de la OPC, Gloria Ruiz Kuilan.