Murió el actor de Brooklyn Nine-Nine, Andre Braugher

El doblemente ganador del Emmy, Andre Braugher, falleció este martes 12 de diciembre tras luchar con una breve enfermedad, así lo confirmó a distintos medios del entretenimiento en los Estados Unidos su publicista, Jennifer Allen.

Hasta los momentos no se especificaron las causas del deceso del actor nacido en la ciudad de Chicago y que alcanzó la fama hollywoodense gracias a su papel en la película ambientada en la guerra civil estadounidense y ganadora del Oscar en 1989, Glory (Tiempos de Gloria), la cual compartió con los aclamados actores Matthew Broderick y Denzel Washington.

[ También puedes leer: Ricardo Arjona revela que se retirará de los escenarios: Estos son los motivos ]

Andre Braugher

Quien perdió la vida a sus 61 años, se preparó desde joven académicamente para cumplir el sueño de ser actor obteniendo su licenciatura en la Universidad de Stanford y una maestría en Bellas Artes de Juilliard.

Andre Braugher em cena como o Capitão Holt. (Reprodução / Instagram)

Desde su debut nunca dejó de trabajar en la industria y no tardaría en llegarle un papel que marcó fuego su carrera: el del al detective Frank Pembleton en Homicide: Life on the Street, un personaje que le permitió ganar dos veces un premio Emmy a fines de la década del noventa.

Otras de las producciones en las que participó fueron los films La niebla, Un ángel enamorado, Agente Salt, Poseidón, Los cuatro fantásticos y Silver Surfer, y El Jugador, mientras que en la televisión se lució en series como New Girl, La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales, y The Andromeda Strain.

Recientemente fue parte de She Said, una película que cuenta la historia de las dos periodistas del The New York Times que impulsaron el juicio contra Harvey Weinstein y el movimiento #MeToo. Uno de los proyectos que deja inconcluso es Residence, un programa de Netflix.

Gracias a su participación en Homicide: Life on the Street, conoció a la actriz Ami Brabson, pareja hasta sus últimos días con la que tuvo a sus hijos Michael, Isaiah y John Wesley.