“Hollywood Deal”: Película totalmente filmada en Puerto Rico sigue en cartelera por segunda semana

“Hollywood Deal”, una película grabada totalmente en Puerto Rico, sigue presentándose en su segunda semana en salas de cine alrededor de la isla.

La película, dirigida por el puertorriqueño Jorge Antares, está inspirada en hechos reales y narra la historia de un policía que investiga el asesinato de una mujer que trabaja dentro de la industria de cine de Hollywood, y termina siendo víctima de la violencia y de la corrupción rampante que existe en el mundo de la distribución de películas.

El elenco de este drama de acción y suspenso está compuesto por una mezcla de talento norteamericano, canadiense, europeo y boricua entre los que destacan sus protagonistas Zack Peladeau (“Attraction to Paris” y “Drama Drama”) y Thanee Harrison (“Killer Ambition” y “Tales of a Fifth Grade Robin Hood”). También complementan el cast: Jon Bridell, Jeffrey Holsman, Stefan Lechner y Kurt Robinson, además de Álida Arizmendi, Juan de Vega, Clarissa Huertas, Ramiro Delgado, Carlos Ferrer, Carla Alvarado, Jaime Thordsen y Christina Piñeiro entre otros, incluyendo al propio director de la película.

“Me parece que con esta mezcla de talento internacional y con una película en inglés de corte comercial, los productores puertorriqueños Irmgard y Miguel Pagan de “Eminence Corp.” tienen una formula efectiva para mercadear sus películas a nivel global que les permitirá recuperar su inversión. Ya esta es su cuarta película. La anterior, “Attraction to Paris”, se distribuyó en 21 países”, expresa Antares y afirma: “Los estándares que tuvimos al grabar la película, estuvieron inspirados en el tipo de películas que frecuentamos ver en nuestras salas de cine comercial.”

“Hollywood Deal proyecta cinematográficamente a Puerto Rico en un mercado en el que nuestras producciones usualmente no compiten por el factor idiomático y por ser altamente competitivo. Sin embargo, es un producto más fácil de vender”, termina diciendo.

Para las tandas pueden entrar a www.caribbeancinemas.com