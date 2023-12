Fher de Maná sobre el reggaetón: “Nos ha invadido los escenarios de música latina”

El vocalista del grupo musical Maná, José Fernando Emilio Olvera Sierra, conocido como “Fher”, se pronunció en contra del género urbano señalando que este invadió “los escenarios de música latina”.

“Estamos invadidos por el reggaetón. Es lamentable, sí, porque el reggaetón nos ha invadido los escenarios de música latina (...) El lenguaje del reggaetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor”, expresó al diario español El Mundo.

“Creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo”, agregó.

El cantante mexicano también expresó que no tiene interés en trabajar con el exponente urbano boricua, Bad Bunny. Según reveló el cantante, su hijo le propuso incursionar en la música urbana para llegar a las nuevas generaciones.

“Me está diciendo que debo tocar un poco de reggaetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bud Bunny”, sostuvo.

Maná es una banda de rock y pop latino de origen mexicano fundada en 1986 en Guadalajara, Jalisco. Actualmente la integran Fernando Olvera, Juan Calleros, Álex González y Sergio Vallín. Ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo.