Don Omar y Daddy Yankee se dedican mensajes que ponen fin a su eterna rivalidad

Luego de años de rivalidad y controversias entre ambos, el exponente urbano William Omar Landrón “Don Omar” reveló que hizo las pases en una conversación de amistad con Raymond Ayala “Daddy Yankee.

A través de un mensaje publicado en la red social Instagram, Don Omar, confirmó que tuvo una conversación con Daddy Yankee en la cual cerraron sus controversias y le deseó lo mejor a su colega que ahora se entregó a los caminos del cristianismo.

“Hoy cerramos el libro que guardaba los mejores capítulos de nuestra controversial rivalidad. Gracias por tus palabras y por escuchar las mías que venían del corazón también. Te deseo lo mejor para ti y tu familia. Gracias por tu temple competidor y admirable disciplina pero más aún gracias por lo que hiciste por nuestra música. Gracias por colaborar y por competir pues lo hice con un titán. Me quedo con los recuerdos buenos, las risas, los sueños juntos y con el deseo de un último round con tan grandioso adversario. Nos volveremos a ver pronto pues te debo un abrazo y darte las gracias en persona. Mientras tanto, larga vida King Daddy”, escribió Don Omar.

Por su parte, Daddy Yankee también escribió un mensaje en sus redes sociales donde confirma la conversación que ambos tuvieron. En el mismo, Daddy Yankee invita a Don Omar a tener un último round pero en los caminos del señor.

“William, gracias por darnos a ambos la oportunidad de hablarnos de todo corazón . Don Omar, también ha hecho grandes cosas por este género y dentro de la rivalidad como bien dices que nos dividía, hoy me siento tranquilo de saber que eso quedó atrás, y somos un ejemplo de que podremos tener diferencias pero siempre existirá espacio para el perdón. Usted también ha sido un grandioso adversario y nunca dejaré de reconocer todo lo que también has hecho por nuestro movimiento. En esta nueva etapa de mi vida es importante para mi compartirte mi testimonio y que mi mensaje no se quede solo en palabras, si no en acciones, que son el mayor ejemplo de lo que Jesús hace con nuestras vidas. Me siento tranquilo y en paz, sabiendo que hoy dejamos atrás las controversias entre dos exponentes que pusieron nuestra bandera de Puerto Rico en alto. Espero que nuestro último round sea en contra del enemigo de las almas, batallando juntos en el ejército del Señor! Te espero de este lado! Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todos tus fieles seguidores”, escribió Daddy Yankee.

Desde los comienzos del género urbano, ambos exponentes tuvieron sus roces por diversos temas. En el 2015 realizaron el convierto Daddy Yankee vs. Don Omar en el cual salieron aún más divididos y años después Landrón aseguró que el equipo de Ayala le apagó la consola en una de sus presentaciones.

“Back to Reggaeton”: Don Omar anuncia gira por Estados Unidos y Canadá

La gira “Back to Reggaeton” comenzará el jueves, 7 de marzo en el Santander Arena de Reading, Pennsylvania, y finalizará el domingo, 21 de abril en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Como parte de las 25 fechas, también visitará Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Las Vegas y Houston, entre otras ciudades. “Back to Reggaeton” celebrará dos décadas de música innovadora y éxitos mundiales que han marcado la carrera del artista puertorriqueño.

El repertorio del espectáculo de “Back to Reggaeton” contará con los éxitos más legendarios del artista, así como aquellos que se incluyen en su más reciente EP, que lleva el mismo nombre de la gira, e incluye el sencillo Sandunga, una colaboración con Wisin y Yandel, producida por Luny Tunes.

“Back to Reggaeton” será un espectáculo que promete ser la mezcla perfecta entre los clásicos y los nuevos éxitos de Don Omar.