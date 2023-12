Wanda Sais se va de “El Remix” para TeleOnce

La actriz y comediante, Wanda Sais, comenzará en TeleOnce el próximo año 2024 tras dejar el elenco de “El Remix” de Wapa TV.

El pasado lunes tuvo una participación en el último especial del “Comité de la Risa”.

Ante esta sorpresa, en el programa de Teleonce, PR en Vivo, en el segmento de Las redes de Dreuxilla, la presentadora Dreuxilla Divine Carter, le preguntó si ahora está en ese canal e indicó que sí.

“Me despedí de las Producciones Sanco y Miranda (WAPA TV) y el 2024 comenzaremos con nuevos proyectos, así que seremos parte de la familia de TeleOnce”.

Luego, Dreuxilla le preguntó, “estabas loca por hacer un cambio, sí o no” y le respondió “quería hacer un cambio”.

Francis, Danilo y Alejandro prometen risas en su nuevo junte para la TV

Un nuevo programa de comedia puertorriqueña llegó en octubre a la televisión a través de TeleOnce, el “El Comité de la Risa”, donde se presentaron los comediantes puertorriqueños, Danilo Beuchamp, Francis Rosas y Alejandro Gil.

“El Comité de la Risa” se transmitió cada mes con una duración de una hora para discutir los retos que viven los boricuas y tratar de superarlos a través de la comedia. El programa fue una serie de tres especiales que se realizaron el 23 de octubre, 13 de noviembre y el 11 de diciembre todos a las 8:00pm.

Alejandro Gil expresó que “ya era hora que nos uniéramos, ya llevamos cinco o seis años sin estar juntos en la televisión desde que Danilo se fue de WAPA, después yo me fui, Francis se fue. Estamos muy entusiasmados, hemos hecho proyectos de teatro juntos, jangueamos y vacilamos por ahí, que la química no se ha perdido, pero llevamos tiempo soñando con esta oportunidad y gracias a Dios al fin se nos dio, algo que pensamos que iba a ser imposible por muchos años, pero caímos todos en un mismo sitio nuevamente”.

Las comedias que realizaron incluyeron: Pablo Escoba, MalaPily FA CHON CHOW (abrirá una nueva Boutique y una tienda de disfraces), La Barra con los borrachitos y Cascarita, El Restaurante de Estebán y Mongui y Pescuezo.

Tanto Beauchamp como Rosas están en programas televisivos de TeleOnce, pero Gil llevaba años sin estar en pantalla a lo que sostuvo que “yo había tomado una decisión hace un tiempito atrás de que si regresaba a la televisión tenía que ser una vez a la semana o una vez al mes, no un proyecto diario por eso es que no estoy en televisión porque las oportunidades que hay son todos los días y no tengo break de trabajar todos los días en televisión”.

