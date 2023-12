Tito Nieves se presentará en el Coca-Cola Music Hall

Luego de seis años sin realizar un espectáculo masivo en su isla, el “Pavarotti de la Salsa” se presentará en el Coca-Cola Music Hall el viernes, 9 de febrero de 2024 a las 8:30 de la noche, en una producción de Loud and Live.

La venta de boletos del espectáculo de Tito Nieves, “Volver a Casa”, ya están disponibles en el portal de Ticketera.com.

“La última vez que presenté un concierto en Puerto Rico fue antes del Huracán María, mucho ha sucedido desde entonces y por eso decidí que el nombre de la gira de conciertos fuera “Volver a Casa”. No importa las veces que no esté presente, el sentimiento que siento cuando regreso en indescriptible”, comentó Nieves.

El espectáculo “Volver a Casa”, presentará un recorrido musical por casi cinco décadas de Tito, interpretando éxitos de su extenso repertorio como “I Like it like That”, “De mi enamórate”, “Señora Ley” y “Fabricando fantasías”, entre muchos otros.

Acompañado por una banda de 15 músicos y grandes sorpresas, Tito Nieves les asegura a los asistentes que presentará un concierto inolvidable para celebrar su carrera con su gente de Puerto Rico.

Con 50 discos a lo largo de su carrera, el artista salsero multiplatino y ganador de reconocidos premios internacionales comenzó el 2023 con una cargada agenda. Su concierto “Volver a Casa”, ya se ha presentado exitosamente en Dallas, Houston, Nueva York, Chicago, Miami, Colombia y México.

Para más información y compra de boletos para el espectáculo “Volver a Casa”, puede acceder a Ticketera.com