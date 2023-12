Residente pospone su álbum por conflicto entre Israel y Palestina

El rapero puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como “Residente” realizó un mensaje para sus fanáticos donde confirma que tuvo que posponer el estreno de su nuevo álbum que estaba pautado para finales de este año debido al conflicto que actualmente ocurre en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina.

Residente indicó que no puede continuar con sus proyectos sin antes pensar sobre las familias y niños que están perdiendo la vida como consecuencia del conflicto. Del mismo modo, criticó que en la ceremonia de los Latin Grammy que se llevó a cabo en el mes de noviembre ninguno de los artistas se pronunciara sobre lo que está pasando en el Medio Oriente.

“Les cuento a todos los que les interesa mi música, que desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía salieran este año porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días, no puedo ser indiferente ante esto. Y me pregunto...¿Cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver como explotan las cabezas de niños y niñas en frente nuestro y no decimos nada? ¿Por qué no todo se detiene como en la pandemia? Que todo se detenga para que así todos nos enfoquemos en Gaza”, expresó Residente.

Además, el exponente urbano criticó a las personas que continúan su vida normal compartiendo su comida en las redes sociales y modelando ropa mientras continúa el conflicto entre Palestina e Israel.

“En vez de subir un story modelando ropa, o mostrando el plato de comida que te estás comiendo o la noche de fiestas en donde te emborrachaste...Detente por un momento, busca información sobre Palestina y denuncia el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos contra la población civil de Palestina. Esto no lo hago desde el lado del reproche sino que desde el lado de la decepción. Como artista me entristeció el ver que durante toda la premiación de los Grammys nadie dijo nada sobre este genocidio”, añadió en parte de su mensaje.

En el video también aseguró que se siente avergonzado por la línea “como fiesta patronal, que va a explotar como palestino” del famoso tema Atrevete-te que lo dio a conocer en el mundo entero.

Las fuerzas israelíes lanzaron ataques aéreos durante la noche y la madrugada del martes al persistir en una ofensiva que según dice podría durar semanas o meses, a pesar de llamados internacionales a un cese del fuego que podrían dejar a Israel y a Estados Unidos aislados internacionalmente.

La guerra causada por el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre ya ha dejado muerte y destrucción por todo el empobrecido enclave costero, con gran parte del norte de Gaza pulverizado, más de 18,000 palestinos muertos y más del 80% de los 2.3 millones de habitantes desplazados.