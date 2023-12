“Barbie” encabeza nominaciones a los Globos de Oro seguida de cerca por “Oppenheimer”

“Barbie” de Greta Gerwig dominó las nominaciones a los Globos de Oro con nueve menciones para la exitosa película, incluyendo mejor película musical o comedia, así como nominaciones de actuación para Margot Robbie y Ryan Gosling y tres de sus canciones originales.

Le siguió de cerca su compañera de fecha de estreno y memes “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, que obtuvo ocho nominaciones, incluida la de mejor película dramática y para los actores Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Emily Blunt.

El grupo renovado, ahora una empresa con fines de lucro con un cuerpo de votantes más grande y diverso, anunció el lunes las nominaciones para su entrega de premios de enero, después de un escándalo y varios años problemáticos, incluido uno sin una ceremonia transmitida por televisión. Cedric the Entertainer y Wilmer Valderrama presidieron los anuncios desde el Hotel Beverly Hilton, donde también se llevará a cabo la ceremonia el 7 de enero.

Los filmes nominados a mejor película dramática incluyeron “Oppenheimer”, “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) de Martin Scorsese, “Maestro” de Bradley Cooper, “Past Lives” (“Vidas pasadas”) de Celine Song, “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída”) de Justine Triet y “The Zone of Interest” (“La zona de interés”) de Jonathan Glazer.

En la categoría de mejor película musical o comedia, a “Barbie” le acompañaron “Air” (“Air. La historia detrás del logo”), “American Fiction”, “The Holdovers”, “May Dec” (“Secretos de un escándalo”) y “Poor Things” (“Pobres criaturas”).

“Poor Things” de Yorgos Lanthimos y “Killers of the Flower Moon” de Scorsese recibieron siete nominaciones cada una. “Poor Things” obtuvo nominaciones para Lanthimos, sus actores Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe y para el guionista Tony McNamara por guion. “Killers of the Flower Moon” obtuvo nominaciones para Scorsese, por la dirección y coescritura del guion con Eric Roth, y es protagonizada por Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Robert De Niro.

“Barbie” empató en el segundo lugar con más nominaciones en la historia de los Globos con “Cabaret”, de 1972. “Nashville” de Robert Altman mantiene el récord con 11 nominaciones. Llegó a la mañana como una de las favoritas y recibió un gran impulso gracias a sus tres nominaciones a canciones originales, incluida “I’m Just Ken”, y una de las nuevas categorías del año, que reconoce los logros cinematográficos y de taquilla. Una persona que no fue nominada fue América Ferrera, quien pronunció el monólogo más memorable de la película.

“Succession” fue el programa de televisión con mayor nominación, con nueve nominaciones, incluidas las estrellas de series Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin.

La categoría de logros de taquilla nominó a ocho películas, entre ellas “Taylor Swift: The Eras Tour”, “The Super Mario Bros. Movie” (“Super Mario Bros.: La película”), “Oppenheimer”, “Spider-Man: Across The Spider-Verse” (“Spider-Man: A través del spider-verso”), “Mission: Impossible -Dead Reckoning” (“Misión: Imposible - Sentencia mortal. Parte Uno”), “John Wick: Chapter 4″ (”John Wick 4″) y “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ (”Guardianes de la Galaxia Vol. 3″) Hace varios años, los Oscar intentaron agregar una categoría similar de “película popular”, pero resultó ser una decisión inmensamente impopular y fue descartada en medio de reacciones negativas.

Como siempre, hubo grandes sorpresas, como la nominación de Jennifer Lawrence por su obscena comedia para adultos “No Hard Feelings” (“Hazme el favor”) a mejor actriz en un musical o comedia. Estuvo nominada junto a Robbie, Stone y Fantasia Barrino de “The Color Purple” (“El color púrpura”), Natalie Portman de “May Dec” y Alma Pöysti de “Fallen Leaves” (“Hojas de otoño”).

Se esperaba que “The Color Purple” obtuviera mejores resultados en los Globos de Oro. La adaptación del musical obtuvo sólo dos nominaciones en total, ambas para actores, para Barrino y Danielle Brooks por su actuación secundaria.

La comedia de Cord Jefferson “American Fiction” también obtuvo sólo dos nominaciones, mejor musical o comedia y para el actor principal Jeffrey Wright.

La aclamada “Priscilla” de Sofia Coppola obtuvo sólo una nominación, por la interpretación de la actriz Cailee Spaeny como Priscilla Presley. Sus compañeras de categoría en la categoría de mejor actriz de drama incluyen a Gladstone, Annette Bening por “Nyad”, Sandra Hüller por “Anatomy of a Fall”, Greta Lee por “Past Lives” y Carey Mulligan por “Maestro”.

Los nominados a mejor actor de drama incluyen a Murphy (“Oppenheimer”), Cooper (“Maestro”), DiCaprio (“Killers of the Flower Moon”), Colman Domingo por “Rustin”, Andrew Scott por “All of Us Strangers” (“Todos somos extraños”) y Barry Keoghan por “Saltburn” (“Saltburn: El Laberinto”).

Sin embargo, los Globos no tendrán que preocuparse de que nadie critique que sus directores nominados sean “todos hombres” este año. Gerwig fue nominada, al igual que Celine Song, por su debut romántico “Past Lives”, junto a Nolan, Scorsese, Cooper y Lanthimos.

Netflix obtuvo la mayor cantidad de nominaciones en general, con 13 en total para una lista que incluía “Maestro”, “May Dec” y “Rustin”, seguida por Warner Bros., que hizo “Barbie”, “The Super Mario Bros. Movie” y “The Color Purple” con 12.

“Napoleon” de Ridley Scott no fue nominada en absoluto. En cambio, su astro Joaquin Phoenix fue nominado por “Beau is Afraid” (“Beau tiene miedo”) en la categoría de actor principal de comedia o musical, con Wright, Matt Damon de “Air”, Nicolas Cage de “Dream Scenario” (“El hombre de los sueños”), Timothée Chalamet de “Wonka” y Paul Giamatti de “The Holdovers”. “Ferrari” de Michael Mann, con Adam Driver, tampoco obtuvo ninguna nominación.

Los votantes de los Globos de Oro han aumentado a 300 miembros, luego de la reacción violenta a un informe de 2021 en Los Angeles Times que encontró que no había ningún miembro negro en el grupo que los otorgaba, que entonces estaba compuesto por solo 87 periodistas extranjeros. Tal vez como resultado, hubo más películas y actores internacionales nominados en categorías destacadas, como la comedia finlandesa “Kuolleet lehdet” conocida en inglés como “Fallen Leaves”, el thriller judicial “Anatomie d’une chute” y el desgarrador drama de Auschwitz “The Zone of Interest”.

¿Qué hay de nuevo en los Globos de Oro?

La 81ª edición de los Globos de Oro será la primera gala importante de la temporada de premios y tendrá un nuevo hogar en la cadena CBS. Y si bien para el público puede parecer similar en la superficie, llega tras años tumultuosos después del impactante reportaje del diario The Los Angeles Times que señalaba que entre los integrantes de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), que otorgaba los premios, no había ningún integrante negro.

Las estrellas y los estudios boicotearon los Globos y, como resultado, NBC se negó a transmitirlos en 2022. Después de que la asociación agregó periodistas de color a sus filas e instituyó otras reformas para abordar inquietudes sobre su ética, la gala regresó en enero de 2023 en un acuerdo de prueba de un año con NBC, que la cadena no optó por renovar.

En junio, el multimillonario Todd Boehly obtuvo aprobación para disolver la HFPA y reinventar a los Globos de Oro como una organización con fines de lucro. Sus activos fueron adquiridos por Eldridge Industries de Boehly, junto con Dick Clark Productions, un grupo propiedad de Penske Media cuyos activos también incluyen Variety, Deadline, The Hollywood Reporter, Rolling Stone y Billboard. A mediados de noviembre, CBS anunció que transmitiría la ceremonia en el 7 de enero. También se transmitirá en Paramount+ en Estados Unidos.

¿Por qué son famosos los Globos?

Los Globos de Oro habían sido durante mucho tiempo una de galas de la temporada de premios de más alto perfil, sólo superada por los Oscar.

La premiación era caracterizada como una fiesta borracha y de primer nivel, cuyos presentadores a menudo adoptaban un tono más irreverente que sus homólogos de la academia. También honraba las categorías cinematográficas más llamativas (película, director y actores entre ellas), lo que significa que no tenía largos discursos de supervisores de efectos visuales o directores de cortometrajes de los que nadie ha oído hablar.

Pero la HFPA era un pequeño grupo, de alrededor de 87 miembros, que ejercían una influencia increíble en la industria y a menudo aceptaban lujosos obsequios y viajes de estudios y publicistas ansiosos por conseguir favores y ganar votos.

Algunos años, la HFPA fue ridiculizada por nominar películas con malas críticas, pero con talentos de renombre, con la esperanza de tenerlos en la gala, como “The Tourist” (“El turista”), con Angelina Jolie y Johnny Depp. En la última década, sus nominados han coincidido con mayor frecuencia con los Oscar. Los premios también reconocen a producciones de televisión.

Antes de su crisis de relaciones públicas, nadie en la industria se ofendía mucho por quién votaba para estos premios. Los Globos se habían convertido en una parte importante del ecosistema de premios de Hollywood, una plataforma para los aspirantes al Oscar y, hasta hace poco, era un atractivo confiable para los índices de audiencia. En 2019, todavía eran vistos por casi 19 millones de espectadores. Este año, la transmisión de NBC, realizada un martes por la noche, tuvo la audiencia más pequeña hasta la fecha para una transmisión tradicional, con 6,3 millones de espectadores en Estados Unidos.