Ya está a la venta primera sesión de grabación de Michael Jackson

Hace 56 años, Michael Jackson realizó su primera sesión de grabación en los estudios “One-derful” de Chicago bajo el título de “Big Boy”. Ahora, la canción grabada en 1967 cuando el “Rey del Pop” solo tenía tan solo 9 años y formaba parte de “The Jackson 5″, salió a la venta de manera digital.

“Como fan apasionado de MJ, me emocioné instantáneamente al presentar esta importante pieza de la historia de la música al mundo y expandir la narrativa de los primeros días de Jackson 5″, comentó Michel D Traore, CEO y cofundador de “Anotherblock”, una empresa sueca dedicada a la comercialización de música en formato digital.

“Mantuvimos numerosas y largas discusiones sobre la grabación, su significado, su historia y la forma óptima de contarla. En total, nos llevó unos seis meses armar todo”, agregó.

El single, que marca la primera vez que la voz de la estrella de la música fue registrada, está disponible en dos formatos: “edición abierta” y “edición limitada”. La “edición abierta”, que tiene un costo de $25 dólares, incluye imágenes de la cinta máster y los acuerdos, temas de canciones descargables y una cara B de vinilo digital que incluye “Michael the Lover” y “My Girl”.

Mientras, la “edición limitada”, que cuesta $100 dólares, contiene todo lo anterior mencionado y nueve producciones musicales adicionales con sus pistas individuales de las sesiones de grabación en “Steeltown” en 1967. Los temas son “Big Boy (Steeltown Version”, “We Don’t Have to Be Over 21 (To Fall in Love)”, “You’ve Changed”, “Tracks of My Tears”, “Lonely Heart”, “Saturday Night at the Movies”, “Stormy Monday” y “Under the Boardwalk”.

Hoy, domingo, es el último día para obtener los paquetes que están disponibles a nivel mundial accediendo aquí.

“THE JACKSON 5 debutaron oficialmente en 1968 con BIG BOY en STEELTOWN RECORDS. Sin embargo, la primera versión de esta canción se grabó en 1967 en el sello ONE-DERFUL RECORDS. Esta versión nunca ha sido editada, hasta ahora”, es parte de la información que se puede leer en la página web.

Un porcentaje de las ventas será destinado a la organización sin fines de lucro, “Legacy Foundation”.