VIDEO: Molusco y Burbu se reencuentran en un “incómodo” abrazo

Luego de años en controversia y ataques constantes entre ambos, la animadora Angelique Burgos “La Burbu” y el locutor Jorge Pabón “Molusco” se reencontraron en un evento que se llevó a cabo en la noche del viernes en la ciudad de Orlando, Florida.

A través de la red social Instagram, el también colega de ambos Roque José Gallart “Rocky The Kid” compartió un video donde este lleva a Molusco hasta el área donde se encuentra Burbu para que la saludara. Ambos se sorprendieron al verse mutuamente pero terminaron dándose un abrazo.

Según se percibe en el video, al principio Pabón se mostró tímida y parecía no querer llegar hasta el lugar donde se encontraba Burgos. Del mismo modo, la animadora se mostró sorprendida al ver a Molusco en el lugar donde esta celebraba su evento de cumpleaños.

Desde hace unos meses, ambas personalidades radiales parecen estar dando indicios de una posible reconciliación. Sin embargo, en medio de este posible reencuentro también han tenido controversias. La más reciente por unos comentarios realizados por Burgos en su canal de YouTube acusando a la locutora Pamela Noa de supuestamente realizar memes sobre su hijo. A lo que Noa respondió con un contundente video donde se defendió de las expresiones.

Esto también provocó roces e implicó a Pabón quien actualmente trabaja con Noa.

Molusco y Burbu fueron parte del programa “El Goldo y la Pelúa” de La Mega 106.9 FM por más de 10 años. Sin embargo, en el 2018 la animadora fue despedida por la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) tras tomar más días de vacaciones en su tiempo de maternidad.

En septiembre, el locutor aseguró que en estos momentos no volvería a trabajar con Burgos y no cambiaría su formato actual de Molusco y los Reyes de la Punta.

Molusco sí aceptó que aunque en estos momentos no trabajaría con Burgos, no descarta la posibilidad aunque no está dispuesto a comenzar una química radial nuevamente.

“Yo podría trabajar con Burbu de nuevo, sí. Si quiero hoy, no”, expresó el locutor en su programa Molusco y los Reyes de la Punta. “Si ustedes me dices yo cambio Molusco y los Reyes de la Punta por El Goldo y la Pelúa no. Porque esto ya está establecido, porque nos costó, porque en el momento histórico que ocurrió el fuego de ‘El Goldo y la Pelúa, que yo literalmente me quedé solo con Robert Fantacuca y con el peo porque Pamela estaba cubriendo unas vacaciones, aquí nadie nos ayudó”, expresó Molusco.