Sie7e demuestra su lado empático con “Ya no tengo tu love”

El cantante David Rodríguez Labault, mejor conocido como Sie7e, quiere promover el amor y la empatía con sus viviencias a través de su música.

“Hacer música siempre es medicina para mí”, recalcó.

Parte de esa “medicina” fue escribir el sencillo del álbum “Yo no tengo tu love”, una contraparte a su éxito del 2011 “Tengo tu love”.

“Esta idea me la trae colegas de la disquera. Lo que me traen está tan bien armado que me siento a considerarlo y me tardé meses considerándolo antes de darle luz verde. Ese tiempo en lo que le daba luz verde era también mostrándole la canción a mi expareja. Es una canción triste, porque nos entristece, a todo el mundo nos hizo llorar. Que ella sepa que lo que estoy publicando es una cosa que está demostrando, desde la sepación, pero demostrando amor y demostrando empatía”, declaró.

Su séptimo álbum, “Origami”, fue escrito a principios de año y confesó que es la producción que más rápido se le ha dado por no sentir una presión de tener que gustarle a todo el mundo, si no que se pudo enfocar en el sentimiento que quería llevar.

“Ahí es donde está la magia”, explicó.

De igual forma, el cantautor relató que quería que sus músicos se sintieran en confianza, y sin nervios a la hora de componer con él.

“Humanizamos el proceso y no nos echamos mucha presión encima. Nos divertimos. Después que nos divirtamos, yo creo que está bien. Ahí está lo lindo”, reflexionó.

Con esta producción, Sie7e confesó que logró sanar, y pudo tener “conversaciones sanadoras” con su ahora exesposa.

De igual forma, aconsejó a las personas que están pasando por una ruptura tratarlas desde un punto de vista empático.

“No se hagan suposiciones”, contestó el artista.

Asimismo, enfatizó en la importancia de enfocarse en el amor y dejar a un lado la violencia que se ha normalizado un poco.

Sobre sus futuras presentaciones, Sie7e compartió que está en planes de poder tocar en vivo en Puerto Rico, quizás muy pronto.