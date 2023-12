Protagonistas de “The Devil Wears Prada” se reencuentran 17 años después de su estreno

Fue en 2006 cuando vio la luz una de las películas que marcó la cultura pop, “The Devil Wears Prada”. El filme narraba la historia de una periodista recién graduada de la universidad, Andrea “Andy” Sachs (Anne Hathaway), quien se convierte en la asistente personal de Miranda Priestly (Meryl Streep), la jefa de redacción de una de las revistas de moda más famosas del mundo, “Runway”. Emily Charlton (Emily Blunt), quien fue la primera asistente de Miranda, tenía un comportamiento agresivo con Andy al inicio, pero luego se convirtió en su colega.

Ahora, 17 años después del estreno del filme, Hathaway y Blunt se reencontraron en medio de una entrevista con el magacín, “Variety”, para su edición de “Actors on Actors”. Ambas actrices recordaron anécdotas dentro y fuera del set de rodaje.

Las estrellas de la icónica película comenzaron la interviú contando cómo se conocieron. Blunt no brindó muchos detalles. Hathaway confesó que recordaba cada segundo de ese primer encuentro que se dio en un café.

“Todavía no te habían dado el papel. Me enteré que salió tu nombre y me dijeron: ‘Es una chica increíble de Inglaterra y es muy divertida’. Recuerdo que entré en la habitación y te conocí. Y recuerdo que al instante pensé: ‘Qué estrella de cine’. Derramabas polvo de estrellas”, aseguró la actriz estadounidense, mientras Blunt no podía creer lo que escuchaba.

Emily recordó que durante los primeros días de grabación se sentía en un territorio desconocido ya que es natural de Londres, Inglaterra. Cuando llegó a Nueva York fue Hathaway quien le brindó un paseo por la ciudad. Desde entonces, son grandes amigas.

“Fuiste el abrazo más cálido y fuiste tan buena conmigo. A pesar de que eras una estrella de cine colosal en esa época, me trataste como una completa igual a ti siempre”, comentó la intérprete de “Oppenheimer”, quien agregó que ya se conocen desde hace 18 años.

Acto seguido, las actrices comenzaron a hablar sobre la producción cinematográfica.

“Fue la cosa más salvaje y sé que tuvimos una bomba de alegría en esa película. Era muy salvaje, no sé si alguno de nosotros sabía que se iba a convertir en lo que fue. Quiero decir, me lo dicen todas las semanas”, afirmó Blunt.

Ambas recordaron el cast, en especial, la participación de Streep, quien tenía una gran habilidad para improvisar.

“Recuerdo haber visto a Meryl inventar 18 líneas diferentes en el acto. (...) Yo era como una niña del kinder que decía: ‘¿Cómo pueden ser todos tan buenos?’”, dijo Hathaway.