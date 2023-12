¿J Balvin le responde a Bad Bunny?

El exponente urbano colombiano J Balvin aseguró que la promoción de su nuevo tema “Amigos” no es en respuesta a la ‘tiraera’ de Bad Bunny cuandl lazó “Nadie sabe lo que pasará mañana”.

En el tema ‘Thunder y Lightning’, Bad Bunny menciona al artista colombiano, J Balvin en uno de los versos y en un momento de la semana, hubo un anuncio con una foto de un número proyectado en Sphere de Las Vegas que indicaba: “J Balvin no necesita más amigos”. Esto como promoción de su nueva canción ‘Amigos’, lo que llevó a los fanáticos pensar que era su respuesta al artista, pero no es así.

El cantante puertorriqueño expresó en la canción que “ustedes me han visto con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”. Cuando él la escuchó acudió a sus redes sociales para expresar lo sorprendido que estaba por el comentario .

“El que yo conozco es una buena persona. A mi realmente me tiene eso, extrañada la vuelta, pero finalmente le deseo lo mejor (...) Es muy buena persona, pero no es lo que yo conozco. Me extraña mucho la vuelta”, expresó el artista colombiano en directo.

No obstante, según reportó Telemundo Atalanta, Balvin sostuvo que ‘Amigos’ no tiene nada que ver con Bad Bunny. “No tengo tiempo para eso. Siento mucho amor por el chico. El amigo que conocí en ese momento era increíble, ¿sabes? Entonces, él podría estar pasando por algo. Lo veo como un hermanito, así que es como estar enojado con tu hermano pequeño, así que no lo voy a tomar como algo personal”. La canción ‘Amigos’, aseveró, “no es una respuesta”.

‘Amigos’ es un regreso a lo que Balvin llama “reguetón romántico” y que está “volviendo a sus raíces”. Temáticamente, se trata de cómo “la rutina puede matar el amor”, ya que, explicó, a veces una relación puede volverse más como una amistad y “la pasión desaparece, y eso es algo que le sucede a todo el mundo”.

“Pero el hecho es que también puedes revertir eso y hacer que funcione una vez más”, añadió, y espera que a todos les guste. “La música no tiene una fórmula. Es el único negocio en el que dejas caer el producto antes de que alguien lo pruebe. Es un riesgo, pero es parte del juego”.

Por otro lado, mencionó que cuando lanzó el tema ‘Dientes’ en septiembre, el tema urbano latino inspirado en los clubes de la década de 2000 que interpola ‘Yeah!’, de Usher, sus fans esperaban reguetón, su “sonido original”.