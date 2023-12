Daniela Droz revela detalles de su boda: “Los preparativos ya están sucediendo”

Tras anunciar el pasado domingo que se comprometió con su actual pareja, la comunicadora Daniela Droz reveló algunos detalles de los preparativos de su boda.

“Los preparativos [de la boda] ya están sucediendo. Yo voy a hacer algo sumamente sencillo, familiar, privado, íntimo, pero obviamente incluye todo lo que incluye una boda”, reveló en un video a través de sus redes sociales.

Daniela Droz no reveló más detalles de la celebración, pero preguntó a sus seguidores qué les gustaría saber del evento. “¿Qué es lo más que te gustaría saber? ¿Quién me va a hacer el vestido? ¿Quién me va a hacer el bizcocho? ¿Dónde lo voy a celebrar? (...) ¡Pregúntame!”, dijo.

La comunicadora confirmó el domingo que se comprometió con su pareja, a quien describió como el hombre que “Dios había preparado para ella”.

“⭐️Papá siempre llega a tiempo💫🌈 Le dije que SÍ a Cristo y luego al hombre de Dios que Él había preparado para mi💍, pq nuestro Padre Celestial cumple sus promesas pero no a nuestro tiempo sino al tiempo de Dios y cuando estamos listos. Se llega caminando en obediencia y por fe. ❤️Te Amo Negro❤️🥇”, es parte del escrito que acompaña la publicación que realizó la actriz y cantante en su cuenta de Instagram.

En el videoclip, se puede apreciar a la también presentadora y locutora bautizándose en un cuerpo de agua. Acto seguido, se le ve abrazando y brindándole un beso a su ahora prometido. También, varias fotos evidencian el momento cuando le realizaron su propuesta de matrimonio.

“🥇🎤Es un testimonio que muy pronto les contaré . Hoy solo doy gracias a Dios por su misericordia y su bondad. Dios es Fiel , Dios es real.🌻Celebración COMING SOON🌾”, lee también el post.

Asimismo, Droz compartió dos versículos de la biblia donde asegura que Dios cumple sus promesas.

“🌈Como señal de este pacto, Dios puso el arcoíris en las nubes, para que cada vez que lo viera se acordara de su promesa1. El arcoíris representa la esperanza y la salvación que Dios ofrece a la humanidad, a pesar de su pecado y rebelión.🌈”, agregó.

Un de los comentarios en la publicación es del padre de su unigénito “Kennito” y su expareja, el intérprete urbano Ken-Y, quienes comenzaron su relación amorosa en 2012 y rompieron en 2015.

“Amen! Dios los bendiga x siempre. Un abrazo fuerte de @ycnia_rys (esposa del reguetonero) y mío para ambos! ❤️”, es el “comment” de Kenny Vázquez- nombre de pila del cantante- que ya cuenta con más de 100 “likes”.