Tributo al cantante Prince se realizará en el Hotel San Juan.

El tributo al cantante, compositor, músico, productor y actor estadounidense Prince, llamado Marshall Charloff & Purple xPeRIeNCE, fue movido para realizarse en el Hotel San Juan.

Prince falleció el 21 de abril de 2016 dejando un legado musical incomparable. Su virtuosidad como instrumentista, su sensibilidad a la hora de componer tanto para él como para otros artistas, y su imponente presencia escénica serán recordadas por siempre.

Aclamado por la prensa internacional como el tributo más importante a Prince, Marshall Charloff & Purple xPeRIeNCE se presentará por primera vez en Puerto Rico el 15 de diciembre a las 8:30 p.m. en el Hotel San Juan Casino de Isla Verde.

Desde el 2011, el guitarrista y vocalista Marshall Charloff se unió al tecladista de Prince & The Revolution, Matt “Doctor” Fink para crear este Tributo a Prince que ha sido el más premiado en Las Vegas. El parecido físico de Marshall con el fenecido artista, su voz, los movimientos corporales y la forma de tocar los instrumentos es impresionante.

Lo acompañan Tracey Blake en la guitarra, Ron Long en el bajo, Ron Caron en la batería y Cory Eischen en los teclados; todos virtuosos músicos de proyectos ganadores de Grammy y álbumes multiplatinos.

El concierto incluye el exitazo “Purple Rain” que le valió el Oscar a Prince en el 1985. También “Kiss”, “1999″, “Little Red Corvette”, When Does Cry”, Let’s Go Crazy”, “I Wanna Be Your Lover”, “U Got The Look”, entre muchas otras.

Los boletos están a la venta en www.ticketera.com. La producción está a cargo de José Dueño.