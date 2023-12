Rocky The Kid revela que a su hijo lo molestan en la escuela por culpa de Bad Bunny

El locutor y animador Roque José Gallart, mejor conocido como Rocky The Kid compartió que su hijo ha tenido que enfrentar comentarios de sus compañeros de escuela a raíz de la mención que le hizo el exponente urbano en uno de sus temas del álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”.

A través del podcast de Chente Ydrach, Rocky, contó que los estudiantes que son mayores que su hijo lo han molestado con la frase “Rocky The Kid, una porquería” en la escuela. El locutor añadió que se ha tenido que sentar a dialogar con su primogénito para explicarle que no está molesto por la mención que le hizo el exponente urbano en el tema “Mónaco”.

“Me tuve que sentar con el nene y explicarle, porque los nenes le cantan mucho, los mayores que él, lo ven y -Rocky The Kid, una porquería-, en el comedor. Yo le tuve que explicar que él tiene que decirles, papi está pega’o, porque realmente yo no me molesté”, expresó Rocky The Kid.

Además, contó que se enteró a través de sus amistades sobre el hecho de que Bad Bunny lo había mencionado en el tema “Mónaco” mientras el mismo se presentaba en el ‘listening party’ del álbum ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’.

“Bad Bunny está mordí'o porque como sabe que a mí no me molestó ahora no quiere decir mi nombre”, aseguró el locutor sobre el exponente quien ya no lo menciona en sus presentaciones en vivo.

Precisamente, durante estos días el exponente urbano se presentó en el concierto de Eladio Carrión en República Dominicana donde cantó el tema, pero evitó mencionar el nombre del locutor de “El Despelote”.

Gallart explicó en octubre, cuando salió el tema, que desde hace un tiempo ha tomado una postura “justa” en cuanto al trabajo del artista y que sus opiniones no son iguales a las de otras figuras como Jorge Pabón “Molusco” y Chente Ydrach quienes alaban todo lo que hace el exponente urbano.