LucasFilm desarrolla dos series de Star Wars para el 2024

LucasFilm ha anunciado emocionantes novedades para los fanáticos de Star Wars, ya que se encuentran en desarrollo dos nuevas series que llegarán a Disney Plus en el año 2024.

“The Acolyte” será la primera serie de acción en vivo de LucasFilm ambientada en la era de la Alta República.

En esta serie, los espectadores serán transportados a los últimos días de esta era, donde se explorarán secretos oscuros y poderes emergentes del lado oscuro.

Disney + UK ha confirmado de manera oficial que las series live action de Star Wars solo tendremos The Acolyte y Skeleton Crew el próximo 2024. Ósea Andor 2 se irá hasta 2025 masters. ✌🏿#SkeletonCrew #Andor #TheAcolyte #StarWars pic.twitter.com/yqizFesOtm — Sombra del Imperio #StarWars (@SombradeImperio) December 4, 2023

La trama sigue a una antigua aprendiz de Jedi que se reencuentra con su maestro Jedi para investigar una serie de crímenes, solo para descubrir que las fuerzas a las que se enfrentan son mucho más siniestras de lo que esperaban.

por otro lado, “Skeleton Crew” se desarrollará en la misma era de la Nueva República que hemos visto en series como “The Mandalorian” y “Ahsoka”.

Esta serie sigue la historia de cuatro niños que se encuentran perdidos en la inmensidad de la galaxia y se embarcan en una misión para encontrar el camino de regreso a casa.

Con una premisa llena de aventuras y misterio, “Skeleton Crew” promete cautivar a los espectadores mientras exploran un universo desconocido y se enfrentan a desafíos emocionantes.

Expectativas no cumplidas

Aunque muchos fanáticos esperaban con ansias la cuarta temporada de “The Mandalorian” y la segunda temporada de “Andor” para el año 2024, estas no están programadas para ese año.

Además, se había rumoreado el lanzamiento de la segunda temporada de “Tales of the Jedi”, una serie animada canónica, pero no se menciona en el anuncio oficial, dejando a los seguidores con incertidumbre sobre su futuro.

Sin embargo, con estas nuevas incorporaciones al catálogo de Disney Plus, LucasFilm continúa expandiendo el universo de Star Wars, brindando a los fanáticos más historias y personajes para disfrutar.

El año 2024 promete ser emocionante para los amantes de esta saga, ya que podrán sumergirse en nuevas y emocionantes aventuras galácticas.