Don Francisco conecta con su público en nueva faceta como “podcastero”

Por medio del nuevo espacio en la plataforma de Spotify, el reconocido presentador Mario Kreutzberger, Don Francisco, ofreció varios consejos de vida y le comenta al público sobre su experiencia en la televisión.

El animador chileno le da una mirada a su vida a sus seguidores en “El Décalogo del Éxito con Don Francisco”.

En uno de sus episodios confiesa cómo fue su reacción tras conocer que su reconocido programa, Sábado Gigante, ya estaba pronto por culminar.

El tema nace en su primer episodio, titulado “Perseverancia”, donde un seguidor le preguntó:

“De qué forma alimentó el espíritu perseverante dentro del staff de Sábado Gigante cuando le anunciaron que le cancelarían el programa?”

Kreutzberger reveló que ya “intuía que se tenía que terminar” y sentía que “sus capacidades estaban menguadas”.

Aunque, el animador indicó que esperaban que el programa continuara con otros conductores y Don Francisco pasaría a ser parte del equipo de producción. Sin embargo, ese plan no sucedió.

“Cuando me dieron la noticia, me golpeó. Me golpeó fuerte. Me acuerdo que salí a dar vueltas en el auto durante una hora, durante dos horas. Empecé a pensar cómo iba a ser la despedida”, expresó.

“El programa terminó el 15 de septiembre y nosotros le metimos tanta energía. Y, todos los que trabajan allí lo hicieron con tanta emoción, con tanto gusto, con tanto orgullo... que hasta el día de hoy tenemos un chat “Los Gigantes de siempre”, manifestó.

A su vez, aseguró que todo su equipo trabajó con “tanto orgullo” y esmero.

El proyecto ya cuenta con tres episodios. Asimismo, la audiencia puede ver los episodios en Youtube.