Así Bebé Maldonado reflexiona al cumplir 40 años

La modelo y animadora puertorriqueña Bebé Maldonado celebró este miércoles su cumpleaños y compartió en redes sociales una reflexión sobre las “enseñanzas, las recompensas y las alegrías en el camino de los 30 a los 40″.

“En mi recorrido ha pasado de todo, pérdidas, golpes bajos, traiciones, tristezas, pero han sido más las enseñanzas, las recompensas y las alegrías. En el camino de los 30 a los 40 maduré demasiado, pues veo y tomo todo de manera distinta. Me di cuenta que muchas veces yo NO era la “nota discordante” pues el que falla no es el que llega temprano, si no el que llega tarde, el que falla no es el que da y da, el que falla es que no agradece. Dudé de mi muchas veces y llegué a pensar que sí era un problema, pero el tiempo me ha dado tanta verdad y tanta validación, mis valores, la humildad, la disciplina, la puntualidad, ser honesta, trabajar sin parar, tener carácter y no dejarme pisotear por nadie, me convirtió en lo que hoy soy!!”, reflexionó la modelo.

“Soy una mujer con prioridades que camina con sus pies en la tierra. Todo lo que me propuse antes de llegar aquí, LO LOGRÉ!! Todo!!!!!!! Nadie me ha dado nada, Ningún hombre en este mundo me ha regalado, solo DIOS, a ese le debo la vida. Yo he trabajado por lo que tengo y lo que NO tengo es por que sencillamente NO lo quiero.!!”, añadió.

“Mi hija cursa tercer año de universidad, mis padres gozan de buena salud, mi familia es loca, pero es unida y reírnos hasta que nos duele la pipa. Tengo trabajo para llevar el pan a mi hogar, represento marcas y productos que han confiado en mi por años. Me he ganado el respeto de todos ustedes que me siguen y que me leen siempre. Eso para mí es vital!!De alguna manera me gustaría que este escrito sea una motivación para otros. Se puede lograr eso que tú quieres, pero hay que trabajarlo!! Yo vengo de abajo y llegué!! Muchas veces sola, pero llegué, me cerraban puertas, pero llegué, me subestimaban, pero llegué! Mis acciones fueron más que los lamentos!! Sé hacer de todo y lo que no, lo aprendí!!! No te dejes y tira Pa’lante!! Sin miedos! El que obra bien, todo le sale bien!! Señores! Yo sí estoy orgullosa de lo que soy hoy a mis 40 años de edad!!!”, concluyó Maldonado.

Recientemente, la modelo compartió a través de sus redes sociales una grata noticia para su vida y es que tras 16 años de relación con su pareja finalmente se comprometieron.

“16 años son suficientes para escoger!! Dije si!! Hay bodorrriiooooooo!! Corillooooo!!!”, escribió Maldonado a través de su Instagram.

En la fotografía compartida en la red social, se puede ver el anillo de compromiso que le otorgó la pareja de Maldonado. La modelo siempre ha sido muy reservada con su relación.

Luego de compartir la noticia a sus seguidores, múltiples figuras de la farándula y amistades de Maldonado la felicitaron por y celebraron que pronto habrá boda. Entre estas personalidades se encuentran la actriz Joealis Filippetti, Angelique Burgos “Burbu”, Byankah Sobá, Norwill Fragoso, la merenguera Gisselle y Melissa Guzmán, esposa del boxeador Miguel Cotto.