‘Renaissance’ de Beyoncé debuta en taquilla con número históricos para una cantante en cines

Beyoncé Knowles-Carter, la talentosa artista y empresaria, continúa haciendo historia en el mundo del entretenimiento. Su último logro es el impresionante debut en taquilla de su película-concierto titulada ‘Renaissance’.

Escrita, dirigida y producida por Beyoncé misma, la película logró encabezar las listas de la taquilla nacional en su fin de semana de estreno, superando las expectativas al recaudar $21 millones.

El estreno de ‘Renaissance’ ha sido especialmente significativo, ya que logró generar una importante recaudación en un momento del año que suele ser tranquilo en la industria cinematográfica.

Según Variety, su distribuidor, AMC Theaters, mencionó que es la primera vez en dos décadas que una película recauda más de $20 millones en el fin de semana después del Día de Acción de Gracias.

Comparación con Taylor Swift

Este éxito en ventas de boletos sitúa a ‘Renaissance’ como uno de los mejores debuts para una película-concierto, compartiendo el reconocimiento con otros títulos notables como “The Eras Tour” de Taylor Swift (el más grande con una recaudación de $92.9 millones).

Por otro lado, entre esos títulos también se encuentran “Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert” de 2008 ($31.1 millones), “Justin Bieber: Never Say Never” de 2011 y “Michael Jackson: This Is It” de 2009 (ambos con $23.2 millones).

A nivel internacional, ‘Renaissance’ no alcanzó las proyecciones y recaudó solo $6.4 millones en 94 territorios. A nivel mundial, la película ha obtenido $27.4 millones hasta el momento.

Lo que hace único a ‘Renaissance’, al igual que “The Eras Tour” de Taylor Swift, es que está siendo distribuido por el exhibidor AMC Theatres en lugar de un estudio tradicional.

Beyoncé se lleva aproximadamente el 50% de las ganancias en taquilla, mientras que los exhibidores conservan el resto de los ingresos y AMC recibe una pequeña comisión por la distribución.

Por supuesto, las ventas de boletos en los cines no se comparan con la asistencia real a la gira de conciertos, que según informes ha recaudado una cifra impresionante de $579 millones en todo el mundo.