Muere la madre de la actriz Marian Pabón

La actriz y comediante puertorriqueña Marian Pabón compartió a través de sus redes sociales la lamentable noticia sobre la muerte de su madre.

A través de su Instagram, Pabón compartió un escrito donde indicó que su progenitora se encontraba muy enferma.

“Ayer en la noche perdí a mi mamita querida. Sé que ya no está sufriendo, ya que estos últimos meses estaba muy enfermita , pero el dolor de no tenerla aquí y de saber que no voy a poder abrazarla no se puede describir”, escribió Pabón.

“Mi mamá fue la madre más buena, noble, inteligente, bondadosa, y bella del mundo y yo le agradezco a Dios la oportunidad que me dio de ser su hija”, añadió.

“Mamita te voy a extrañar todos los días de mi vida, pero también se, que aunque ya no estés en este plano conmigo me vas a estar cuidando siempre…Te amo ma, ahora y siempre…”, culminó.

En la misma publicación sus seguidores, entre los que se encuentran compañeras actrices y actores de Pabón, le enviaron sus más sinceras condolencias.

El pasado mes de septiembre la actriz reveló que fue diagnosticada con cáncer.

“Estoy pasando por un momento difícil. Quiero compartirlo con ustedes, siempre comparto mis momentos alegres y ahora quiero compartir una situación que estoy pasando que es un poquito dura, pero voy pa’ lante”, sostuvo Pabón en el mencionado video.

“Me encontraron dos quistecitos en el seno izquierdo que son positivos, es cáncer, pero se cura... es lo primero que me dijeron. Estoy tranquila con eso. Me van a estar dando quimios, probablemente pierde el pelo y por eso es que me lo volví a cortar para irme acostumbrando y para que no sea tan drástico el cambio”, dijo.