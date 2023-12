Gregorio Pernía regresa a Puerto Rico con el espectáculo “El Sugar Daddy”

“Gracias al respaldo de ustedes, este stand up vuelve y en grande a la Isla. Vamos a gozarnos esa noche con mucha comedia y mucha picardía”, destacó Gregorio Pernía. Foto: Instagram @gregoriopernia

El actor colombiano Gregorio Pernía, mejor conocido por su personaje “El Titi” de la telenovela “Sin senos no hay paraíso”, regresa a Puerto Rico para presentar su espectáculo para adultos “El Sugar Daddy”. El mismo se llevará a cabo en el Centro de Bellas Artes de Caguas el sábado, 9 de diciembre a las 8:30 p.m.

El show combinará la música, la comedia, recuerdos de sus personajes más memorables, e interacciones con el público. El mismo se desarrolló luego de Pernía realizar la canción “Sugar Daddy” e indicó que el concepto de ese nombre fue tras una experiencia que tuvo con una señora.

“Yo un día iba a poner la ropa en la lavandería, uno como actor pasa por muchas cosas, a veces le dicen “ay yo pensé que usted era más grande”, “ay qué nariz tan grande la que tiene” y lo van acabando a uno y en una de esas una señora me dijo “ay Gregorio, tiene sus arruguitas” y le dije “sí señora tengo 53 años”, pero la gente después a veces se siente incómoda después de darle a uno su guayabazo, me dijo “pero usted va a ser mí sugar daddy toda la vida” y le dije “ay bueno mi amor gracias”, esto es lo que me toca”, relató Pernía.

Por otro lado, el actor destacó que “el espectáculo pasado la función fue con 357 personas, la gente pidió otra función y la llenamos al otro día. Mucha gente pidió que regresáramos y bueno estamos aquí”.

Algunos de los temas que cantará Pernía son “El Titi Llegó”, “Sin blin blin no hay paraíso”, “Catalina”, entre otros. No obstante, también participarán la actriz de “Sin senos no hay paraíso”, Johanna Fadul “La diabla” y el artista colombiano, Dennis Fernando.

“Queremos compartir con la gente aquí en Puerto Rico, conocerlos en persona, pasar un rato agradable”, sostuvo Fadul.

“El Sugar Daddy” también se llevará a cabo en Miami, Florida y terminará en El Salvador.

El 17 enero Pernía adelantó que comienza un nuevo proyecto, una película que van a desarrollar en México hasta el 19 de mayo. Por su parte, Fadul mencionó que actuó en una película de vampiras que saldrá en junio.