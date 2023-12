“Un gran honor” para Zuleyka Rivera bailar “Despacito” en el último concierto de Daddy Yankee

“Para mí es un gran honor y quedará por siempre escrito en la historia de mi vida”.

Así recordó la modelo, presentadora y empresaria puertorriqueña, Zuleyka Rivera, la noche de ayer, domingo, tras aparecer bailando “Despacito” en el último concierto del exponente urbano Daddy Yankee en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

La Miss Universo 2006 fue la bailarina del video musical de “Despacito” en 2017, el cual fue grabado en La Perla.

“Vivo tan orgullosa de mi cultura, del enorme corazón y talento de mi gente, la canción de la década #DESPACITO y por SIEMPRE para la HISTORIA!!!!”, escribió Rivera en redes sociales. “Tener la oportunidad de vivir este momento en tarima junto a Daddy Yankee y Luis Fonsi para mí es un gran honor y quedará por siempre escrito en la historia de mi vida. Gracias chicos por reconocer, darle el lugar y la oportunidad a nuestras mujeres puertorriqueñas que con tanto amor y entrega aportamos lo que trae nuestra esquina”, añadió.

Esta no es la primera vez que la modelo comparte el escenario con los artistas, pues también bailó “Despacito” en los Grammy Awards en 2018.

La canción “Despacito” fue lanzada el 12 de enero de 2017 y escrita por Luis Fonsi, Erika Ender y Daddy Yankee. El video se convirtió en el más visto de la historia de YouTube y a enero de 2023 tenía 8.000 millones de visualizaciones

Daddy Yankee dedicará su vida a Dios

Luego de su serie de cinco conciertos de despedida, Daddy Yankee confirmó que ahora dedicará su vida a la religión e invitó a sus seguidores a hacer lo mismo.

Al finalizar su última función de “La Meta” y tras interpretar su éxito “Gasolina”, Raymond Ayala, dio un discurso de despedida donde aseguró que por mucho tiempo se sintió “vació” pero llenó el mismo con la palabra de Dios.

“Este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxitos que una vida con propósito, por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar, trataba de buscar un sentido a mi vida y en ocasiones aparentaba estar bien feliz pero faltaba algo para hacerme completo y les tengo que confesar que ya esos días terminaron, alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien pero yo no era nada sin él”, comenzó diciendo el “Big Boss”.

Además, el exponente urbano quien se retira de los escenarios aseguró que luego de su historia en el género del reggeaton comenzará una nueva en la religión.

“Pude recorrer el mundo durante años ganando muchos premios, aplausos y elogios pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él. Muchas gracias, ahora el que me conoce por Daddy Yankee que diga, Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder como la música, las redes sociales, un micrófono todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino”, expresó Daddy Yankee.

El concierto “La Meta” comenzó el pasado jueves y culminó anoche tras un año de espera para sus fanáticos. Con estas expresiones se espera que el “máximo líder” del género urbano se retire para entregar su vida a la iglesia como se había rumorado hace unos meses.