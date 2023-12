René González mostrará su agradecimiento al pueblo por respaldarlo luego del accidente

El cantautor puertorriqueño, René González, se presentará por primera vez en el Coca-Cola Music Hall con un concierto masivo titulado “Vivo”. El mismo se llevará a cabo el domingo, 10 de diciembre a las 4:00pm.

Ante esto González expresó que hacer un concierto de esta magnitud “es un privilegio y un honor y nunca deja de ser un reto. Siempre es un reto grande presentarse en un recinto como ese para poder conectar con la gente”.

“Después del accidente que tuve me reta el hecho de reencontrarme con la gente, pero aparte de que se siente así, se siente uno alegre, es emotivo… Lo hacemos con todo el corazón y qué mejor que hacerlo con toda la gente que oró por mí y que vean que estoy vivo, estamos de pie, que seguimos y vamos pa’lante”, indicó en entrevista con Metro Puerto Rico.

En el 2021, durante la pandemia del COVID- 19, sufrió una caída de cinco pies de altura en su hogar tras quedar atrapado en su cuarto e intentar salir por la ventana. Ante esto resultó con varios huesos rotos en el área de la pelvis y el fémur, por lo que fue operado. Luego, tuvo una embolia pulmonar, cayó en coma y fue resucitado en dos ocasiones con electrochoques.

“Nosotros tenemos mucho que agradecerle a la gente, a Dios sobre todas las cosas y a la gente porque cuando yo desperté del coma, yo ahí es que me doy cuenta del cariño que tenía. Toda la gente se conectó al corazón de mi familia y cerró fila con ellos y estaban ahí de pie luchando. No dejaron a mi familia sola y eso vale mucho”, sostuvo el también pastor.

Durante el proceso del accidente y el periodo que estuvo en el hospital compuso el nuevo álbum que lanzó este año llamado “Vivo”. Dentro del disco hay un tema llamado “Tú Autoridad” el cual González mencionó que mientras estaba en el hospital lo llamó el compositor dominicano, Isaac Manzanillo, “y este muchachito me dice “comandante tengo una canción que hice y quiero que usted la escuche” cuando yo escuché esa canción, esa canción me retrató, realmente creo que el Señor lo movió para escribir para mí y es la única canción que yo no escribo de ese disco”.

En adición, enfatizó que esa canción ha recibido una gran acogida y que las personas se han identificado con ella.

“Hay gente que dentro de su experiencia de vida pasan sus crisis, pasan su momento duro y la canción lo que busca es que la gente pueda entender que la autoridad del Señor va más allá”, compartió.

Artistas invitados al concierto

En el espectáculo “Vivo”, González contará con invitados como su hija, Dariann González, Abraham Velázquez, Nimsy López, Funky, Ricardo Rodríguez, entre otros.

En cuanto al artista de género urbano, Funky, indicó que fue el primero que lo activó en la industria, después del accidente, para ser parte del concierto “Rewind” en México. En agradecimiento, González deseaba que él estuviera en su concierto y allí estará.

Proyectos para el próximo año

González se estrenará como actor en la obra de comedia familiar “Los cascos de Rogelio” y estará lanzando temas como solista y con su hija. Además, tendrá un nuevo álbum con los cantantes Ricardo Rodríguez y Danny Berríos, titulado “Tres más uno”. El mismo es un proyecto que han realizado en 73 conciertos y ahora desea hacerlo un disco.

“Es un sueño que tres amigos tenían de cantar juntos y la gente lo ha recibido bien lindo”.

El pastor concluyó incentivando a las personas a que “no se rindan, se puede seguir soñando, sí son tiempos interesantes, pero en todo momento el Señor prometió estar con nosotros”.