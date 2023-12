No va el concierto de ayuda a “El Topo” tras expresiones de su hijo

El concierto pro-fondos Antonio Cabán Vale “El Topo” que estaba siendo organizado por un grupo de productores locales fue cancelado luego de expresiones realizadas por el hijo del cantautor en medios de comunicación.

A través de un comunicado de prensa, el comité compuesto por Carlos Esteban Fonseca, César Sainz, Chabela Rodríguez y Silverio Pérez anunciaron la cancelación del evento luego de unas expresiones de familiares de “El Topo”. A pesar de que no fue mencionado directamente, los comentarios fueron realizados por Adean Cabán, hijo del cantautor quien criticó la propuesta de crear un fideicomiso para administrar el dinero recibido.

“Nuestro interés era aprovechar la coyuntura para también crear el Fondo Antonio Cabán Vale, que sirviera para apoyarlo en este momento y que en el futuro le sirviera a otros artistas que lo necesitasen. Apenas comenzando esta iniciativa hemos escuchado y visto a través de radio, prensa y televisión, una serie de alegatos y críticas de parte de personas allegadas a El Topo, quienes dicen hablar por él, y que pretenden tomar control de la toma de decisiones respecto al uso de los fondos y todo lo antes planteado”, lee el comunicado.

Ante estas expresiones, el grupo de artistas y productores determinó cancelar el concierto a beneficio de Cabán Vale.

“Si tomamos como cierto que El Topo y su familia no están de acuerdo con esta iniciativa entonces no vale la pena continuar con el proyecto. Con dolor en el alma hemos decidido entonces detener la organización del Concierto El Topo es Nuestro el cual deseábamos que fuera un acto de amor y desprendimiento que no merece diluirse en el chisme y la maledicencia”, añade la comunicación.

Ofendido el hijo de “El Topo” con colectas a favor de su padre

El hijo del cantautor puertorriqueño Antonio Cabán Vale “El Topo”, Adean Cabán, señaló a periodistas y medios de comunicación por tergiversar la información sobre el cuidado de su padre y las condiciones en las que se encuentra viviendo.

Cabán indicó en entrevista con Alexandra Fuentes en el programa Alexandra a las 12 (Telemundo) que es el cuidador de su padre y que está siendo atendido. Además, se mostró incómodo con las colectas que se han estado anunciando a favor de su padre y asegura que no ha recibido dinero de estos llamados en los medios de comunicación o redes sociales.

“Me parece ofensivo, personas que están organizando colectas a nombre del Topo que no me han dado ni un centavo, no sé dónde está el dinero, están organizando conciertos sin haberme llamado. Yo me he enterado por segundas personas que la fecha es de tal productor o del otro...A mi nadie me ha llamado a casa...”, expresó Cabán.

Del mismo modo, criticó que se proponga la creación de un fideicomiso para los fondos que se recauden. “¿Qué están insinuando que él y yo no somos capaces de administrar nuestras cosas?”, añadió.