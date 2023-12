Kendo Kaponi anuncia que está de vuelta en el mundo de la música

El exponente urbano, Kendo Kaponi, anunció a través de su cuenta de Facebook que está de vuelta en el mundo de la música.

“De vuelta al estudio con la fuerza de Dios”, es el escrito que acompaña las cuatro imágenes que publicó en la red social propiedad de “Meta”, donde se le ve acompañado de los cantantes Juanka El Problematik y Luar la L.

El artista puertorriqueño se había mantenido bastante alejado de la música luego de salir de prisión en 2020, aunque ese mismo año firmó un contrato de manejo con Frabian Eli, a quien acusó en 2022 de robarle todo su dinero. Al momento, se desconoce con cuál compañía está laborando.

El pasado sábado, el también rapero y compositor participó del penúltimo concierto de Daddy Yankee, quien se retiró luego de más de tres décadas de trayectoria musical para dedicar su vida al cristianismo. Al finalizar la interpretación de la canción “Llegamos a la disco”, una colaboración de 2012 donde ambos participaron junto a Baby Rasta y Gringo; De la Guetto; Farruko; Arcángel; Ñengo Flow; y Álex Kyza, el Big Boss aprovechó para recordarle a Kendo que es un “guerrero” y que siempre cuenta con su respaldo.

“Un guerrero de la vida. Un guerrero de Dios, como yo le digo. Mi ´brother´, Kendo Kaponi. Te queremos mucho. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Tu eres un guerrero de Dios. Siempre te lo digo, papi. Estamos contigo, siempre en todo. Dios tiene propósitos grandes contigo”, expresó Yankee.

El intérprete de “La 40″, canción que alcanzó el éxito en 2017, sufrió la muerte de su único hijo varón en octubre de 2023 luego de un accidente vehicular en downtown Kissimmee, Florida. Cheniel Capone impactó con su auto un edificio histórico entre la intersección Neptune Road y Broadway de la mencionada ciudad.

“Les agradezco con el alma a todos los que me han mandado su apoyo de una forma u otra en este momento tan horrible, definitivamente gracias. Lo necesitaba porque indescriptiblemente este es el proceso más fuerte en la historia de mi vida. No sé cómo saldré hacia adelante. No sé, no sé. Por favor, oren por mí. Necesito toda la ayuda terrenal y celestial posible”, escribió el cantante en ese entonces en sus historias de Instagram, quien añadió que cumpliría el sueño de su hijo al lanzar la música que tenía grabada.

El joven de 19 años, es fruto de la relación del cantante puertorriqueño con una mujer que identifica en sus canciones como “Giselle”, con quien aparentemente tuvo dos hijos.