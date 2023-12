Celebrarán la “Fiesta de las Humanidades” en el Museo de Las Américas

Durante el mes de diciembre el Museo de Las Américas celebrará la Fiesta de las Humanidades con un especial Domingo Familiar que se realizará el 10 de diciembre de 2023, desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., con entrada libre de costo para todo público.

La programación de este día incluirá la proyección del documental Rafael Tufiño: Pintor del pueblo (1986), dirigido por Ramón “Monchy” Almodóvar a las 11:00 a.m. y contará con la participación de Pablo Tufiño. Además, habrá un taller de tarjetas de Navidad 3D a cargo de la artista Ada Rosa Rivera; y, lectura del cuento Al ritmo de Petra con la autora Ana Castillo Muñoz.

A partir de las 2:00 p.m., iniciará la música con la presentación del Proyecto Kokobalé, y, a las 5:00 p.m. será el gran cierre con el espectáculo de la Banda de Conciertos de Puerto Rico dirigida por el maestro, Ángel “Cucco” Peña.

La Fiesta de las Humanidades es posible gracias al respaldo de Humanidades Puerto Rico, Mid Atlantic Arts y la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

También en diciembre, se llevará a cabo la conferencia Antonin Nechodoma: Artífice en el Trópico con el arquitecto Pablo Ojeda. La conferencia que se realizará con motivo de la exposición ¿Quién profanó la mansión Georgetti? de Eddie Ferraioli, será el miércoles, 6 de diciembre de 2023, a las 6:00 p.m. y la entrada es libre de costo.

Quienes visiten el Museo de Las Américas durante el mes de diciembre disfrutarán, además, de las exposiciones temporales: Tufiño Íntimo: cartas a Pablo, ¿Quién profanó la mansión Georgetti? de Eddie Ferraioli y Travesías/Crossings de Imna Arroyo Cora, así como la exhibición permanente Las Artes Populares en Las Américas.

El Museo de Las Américas opera en horario de miércoles a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., sábados y domingos de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. El costo regular de entrada es de $6 para adultos y de $4 para estudiantes, Seniors (con ID) y niños.

El Museo tendrá un horario especial el viernes, 15 de diciembre, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., mientras que el domingo 24 (Nochebuena) y domingo 31 de diciembre (Despedida de año), permanecerá cerrado.

La programación pública del Museo de Las Américas es posible en parte gracias al apoyo de la Comisión Especial Conjunta de Donativos Legislativos para Impacto Comunitario, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y Mid Atlantic Arts.

Travesías / Crossings ha sido posible gracias al auspicio de: Tiznando el País - Visualidades y Representaciones, Mellon Foundation, Fondo Flamboyán para las Artes, Instituto Interdisciplinario y Multicultural de la Universidad de Puerto Rico, Alianza de Museos de Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras, Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute, National Association of Latino Arts and Culture, Connecticut, Department of Economic and Community Development, Office of the Arts, Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, Humanidades Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Para información adicional y reservaciones para grupos puede llamar al 787-724-5052, escribir a info.museolasamericaspr@gmail.com o visitar www.museolasamericas.org. Para conocer información actualizada del Museo de Las Américas pueden unirse a su comunidad virtual a través de Facebook e Instagram como @museolasamericaspr.

El Museo de Las Américas, fundado e inaugurado el 4 de octubre de 1992 por el Dr. Ricardo E. Alegría, es una organización sin fines de lucro. Está localizado en el segundo nivel del Antiguo Cuartel de Ballajá en el Viejo San Juan. El Museo se especializa en todas las manifestaciones del arte de Las Américas. Anualmente recibe un promedio de 40,000 visitantes, y desde su inauguración se han realizado sobre 458 exhibiciones temporales.