Bad Bunny evita mencionar a Rocky The Kid durante presentación en vivo

A pesar de haber mencionado al locutor puertorriqueño, Roque José Gallart, en uno de sus temas más sonados de su nuevo álbum, Bad Bunny, decidió cortar esta parte en su presentación en vivo más reciente.

Bad Bunny se presentó durante el fin de semana en el concierto de Eladio Carrión en el fin de semana y allí cantó el tema “Mónaco” en el cual dice la frase: “tú eres un charro, Rocky The Kid una porquería”. Sin embargo, durante la presentación en vivo frente a miles de personas no mencionó al locutor.

Por su parte, Rocky The Kid vaciló con este suceso durante su programa radial “El Despelote” en la mañana y agradeció al público de República Dominicana por saberse su nombre.

“Bad Bunny parece que está mordió conmigo, porque le he sacado partido a esto, dijo no voy a mencionar a Rocky y dejó que el público lo mencionara”, expresó el locutor.

Rocky The Kid dice que Bad Bunny le tira porque no “lambonea” como Chente y Molusco

El locutor Roque Gallart, mejor conocido como “Rocky The Kid” se defendió de las expresiones que realizó Bad Bunny en uno de sus nuevos temas donde ataca a este y asegura que el artista debe estar molesto por alguno de los comentarios que ha realizado en radio.

Gallart explicó que desde hace un tiempo ha tomado una postura “justa” en cuanto al trabajo del artista y que sus opiniones no son iguales a las de otras figuras como Jorge Pabón “Molusco” y Chente Ydrach quienes alaban todo lo que hace el exponente urbano.

“Yo creo que Benito debería ser agradecido porque todos los que te dicen estás brutal, eres el duro, quieren algo de ti. Yo como no busco nada de ti, no busco nada de Bad Bunny debería ser justo [...] Yo hablo lo real y va a ser la percepción real que tiene mucha gente, pero no voy a lambonear como Chente que lo viajan y Chente se lo mama todo el tiempo a Bad Bunny y Molusco, se lo maman a Bad Bunny todo el tiempo. En el caso mío, ellos no me dan nada a mi porque no lo busco y no lo necesito”, expresó Rocky The Kid en la mañana del viernes en El Despelote de La Nueva 94.