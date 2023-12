Recomendaciones de series de HBO adaptadas a tu signo zodiacal

Cuando el domingo llega, crece el deseo de relajarse y disfrutar de un agradable momento de esparcimiento. Muchos optan por aprovechar ese tiempo sumergiéndose en una serie para pasar la tarde y la noche de manera placentera.

Dentro del diverso mundo de las plataformas de streaming, HBO Max se posiciona como una elección destacada para explorar en su extenso catálogo. En esta plataforma, encontrarás algunas de las series más elogiadas por la crítica, abarcando una amplia gama de géneros para satisfacer a todos los suscriptores. Sin embargo, la tarea de elegir qué ver puede volverse un tanto indecisa. Por ello, hemos preparado una lista basada en cada signo zodiacal. A continuación, te proporcionamos los detalles:

Aries: Succession

La determinación es una característica distintiva de Aries, ya que nada ni nadie puede detener su avance. En ‘Succession’, la familia en el centro de la trama resulta excelente para reflejar la naturaleza ardiente de este signo.

Tauro: Euphoria

La emblemática serie de Zendaya resulta particularmente adecuada para aquellos nacidos bajo el signo zodiacal de Tauro. La necesidad de pertenecer es una característica distintiva de este signo, y en ‘Euphoria’, la trama se centra en un grupo de adolescentes que exploran el mundo de la tecnología, la sexualidad y las drogas.

Géminis: Barry

Entre las series más elogiadas disponibles en HBO Max se encuentra ‘Barry’, una comedia dramática que sigue la historia de un asesino a sueldo que descubre una inusual pasión por la actuación. Similar a su protagonista, los Géminis son conocidos por poseer dos personalidades distintas. Mientras Barry se enfrenta a la elección entre la muerte y el teatro, su manera de ser y actuar evoluciona, adaptándose a las circunstancias, en sintonía con la versatilidad característica de Géminis

Cáncer: Friends

La lealtad y el apoyo son fundamentales para aquellos nacidos bajo el signo de Cáncer, y es precisamente por eso que la icónica sitcom ‘Friends’ se presenta como la serie perfecta. Esta divertida historia sigue a un grupo de amigos en Nueva York mientras buscan apoyarse mutuamente y navegar las complejidades de la vida adulta, reflejando así los valores esenciales para un Cáncer

Leo: Game of Thrones

Indudablemente, Juego de Tronos se erige como una de las series más legendarias de HBO Max, y presenta elementos que resuenan con aquellos nacidos bajo el signo de Leo. En gran medida, los protagonistas de la serie comparten una ambición desmedida por alcanzar la cima y obtener poder. Además, se desencadena un choque de intereses y personalidades, ya que todos luchan por considerarse dignos del Trono de Hierro

Virgo: True Detective

Virgo, un signo zodiacal caracterizado por su naturaleza perfeccionista y su firme creencia en la justicia, encuentra una representación excepcional en la serie True Detective. Esta fascinante narrativa sigue a diversos detectives inmersos en la investigación de crímenes variados, reflejando la dedicación y la búsqueda incansable de lo que consideran correcto, tan distintivas de aquellos bajo el signo de Virgo.

Libra: Sexo en la ciudad

La serie Sex and the City, más conocida en inglés, se presenta como una elección idónea para aquellos nacidos bajo el signo zodiacal Libra. Estas personas, siempre en busca de un equilibrio, tienden a inclinarse hacia lo positivo, incluso cuando cometen errores en su trayectoria. Este rasgo también se refleja en la protagonista de la serie, Carrie Bradshaw, quien experimenta errores en su camino pero busca mantener un equilibrio en su vida.

Escorpio: The Idol

Sin lugar a dudas, Escorpio se destaca como uno de los signos más enigmáticos del zodiaco, gracias a su personalidad misteriosa. Aunque puedan parecer fríos y reservados en un principio, al abrirse revelan su pasión y su preocupación por los demás. Los protagonistas de ‘The Idol’ encarnan de manera perfecta esta descripción

Sagitario: The White Lotus

The White Lotus ha alcanzado un gran éxito en HBO Max y se erige como la producción perfecta para representar al signo zodiacal Sagitario. La espontaneidad y el placer de explorar y descubrir nuevos lugares son rasgos distintivos de Sagitario. Asimismo, suelen ser carismáticos y, en ocasiones, un tanto tercos. A lo largo de las temporadas de la serie, se explora a fondo este sentido aventurero, presentándonos diferentes destinos turísticos

Capricornio: Los Soprano

Cuando hablamos de Capricornio, nos referimos a un signo que desconfía de los cambios y se caracteriza por su determinación y claridad de objetivos. Respetan las reglas, a veces incluso las establecen, y no dudan en quebrantarlas si así lo consideran necesario. Estos mismos rasgos pueden aplicarse al hablar de la familia criminal que protagoniza este título.

Acuario: The Last of Us

The Last of Us se ha convertido en uno de los grandes éxitos de HBO Max y también resulta ideal para aquellos nacidos bajo el signo zodiacal de Acuario. La trama se desarrolla en un mundo apocalíptico donde una bacteria ha transformado a la población mundial en criaturas asesinas

Piscis: The Big Bang Theory

En última instancia, la entretenida serie de comedia resulta perfecta para los individuos nacidos bajo el signo de Piscis, quienes suelen ser empáticos, divertidos y disfrutan sumergiéndose en su propio mundo. ‘The Big Bang Theory’ sigue a un grupo de amigos y científicos destacados por su inteligencia, pero también por su torpeza social, especialmente en sus interacciones con las mujeres