KISS se despide de los escenarios y da la bienvenida a una “nueva era”

La legendaria banda de rock estadounidense, KISS, se despidió en la noche de ayer, sábado, de los escenarios tras 50 años de trayectoria musical.

En el último concierto de su gira “The End of the Road”, celebrado en el Madison Square Garden de Nueva York, la agrupación interpretó los éxitos que los llevaron a la fama como “I Was Made For Loving You” (1979), “Rock and Roll All Nite” (1975) y “Love Gun” (1977).

Sin embargo, uno de los momentos más icónicos de la noche fue cuando revelaron al público presente su “inmortalidad virtual” ya que utilizarán avatares digitales para continuar brindado espectáculos alrededor del mundo.

En medio del evento, se pudo leer en la pantalla unas palabras que decía “una nueva era comienza”. Acto seguido, apareció la banda convertida en una representación gráfica para interpretar su versión de “God Gave Rock and Roll To You” de 1991.

Los avatares fueron diseñados por la compañía “Industrial Light & Magic”, en colaboración con “Pophouse Entertainment Group”, los también responsables de la residencia virtual de “ABBA Voyage” en el “Queen Elizabeth Olympic Park” en Londres, Inglaterra.

Todos los miembros de Kiss, Paul Stanley; Gene Simmons; Tommy Thayer; y Eric Singer participaron de las capturas para poder hacer realidad su perduración.

“Lo que hemos conseguido ha sido increíble, pero no es suficiente. La banda merece seguir viviendo porque la banda es más grande que nosotros. Es emocionante para nosotros dar el siguiente paso y ver a KISS inmortalizado”, aseguró el vocalista y guitarrista, Stanley.

Para el bajista, Simmons, esta movida significa que podrán ser “eternamente jóvenes y eternamente icónicos llevándonos a lugares que nunca antes habíamos soñado”.

Asimismo, agregó que el tour significaba el final de las presentaciones en vivo de la agrupación, pero no de la marca.

“El show de KISS seguirá vivo de diferentes maneras [...] También, habrá de cuatro a diez espectáculos itinerantes diferentes. Así, podrás estar en Japón y tener actores japoneses, músicos siendo nosotros, y al mismo tiempo podrías ir a Las Vegas o Nueva York o Londres”, agregó el músico.