¿Karol G y Feid volvieron? Fans enloquecen al verlos perrear durante concierto en Medellín

La cantante del género urbano, Karol G, celebró este fin de semana un evento de dos días titulado “Mañana Será Bonito Fest” en el Estadio Atanasio Girardot Medellín, Colombia, que incluyó atracciones, gastronomía e invitados especiales para el disfrute de los fanáticos de su ciudad natal.

Entre los invitados se encontraron los artistas boricuas Young Miko y Ñejo, así como muchos más que han colaborado con la colombiana a lo largo de su carrera artística. Sin embargo, uno de los momentos más icónicos fue cuando apareció de sorpresa en el escenario su “expareja”, Feid, para interpretar la canción que alegadamente desató su romance, Friki.

Mientras ambos exponentes urbanos cantaban al ritmo del single lanzado en 2021, aprovecharon el momento para bailar de manera sensual al coro de “si me apaga la lu’. Yo lo pongo a perder. Me volteó y me dijo ´ese culi**, ¿qué talla es?´”.

En las redes sociales no tardaron el viralizarse los videos del suceso. Asimismo, varios internautas compartieron otro videoclip donde se ve a la Bichota y el Ferxxo saliendo del escenario agarrados de la mano, avivando los rumores de un posible regreso.

El pasado mes de junio, los colombianos confirmaron de manera indirecta su noviazgo durante un concierto de Feid en Miami donde los fotografiaron tomados de la mano. No obstante, en octubre se desataron los rumores de su posible rompimiento tras mantenerse distantes durante los premios Billboard de la Música Latina 2023.

La gira de la más reciente producción discográfica de Karol, “Mañana Será Bonito”, logró posicionarse en el puesto número 11 de la lista “Top Tours 2023″ de la revista “Billboard”, con $146.9 millones de dólares y 843,000 entradas vendidas en solo 19 fechas.