DJ Playero asegura que esposa de Daddy Yankee sigue siendo “la señora Ayala”

A pesar de los rumores que han surgido desde el mes de octubre donde diversos medios de comunicación de Puerto Rico y Latinoamérica apuntan una posible separación entre Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González, desde el pasado jueves, la mujer de 46 años ha mostrado a través de sus redes sociales su apoyo al exponente urbano en lo que llamó la última “DYaventura”.

“La jefa”, como muchos conocen a González, ha compartido un sinnúmero de videos y fotos en sus plataformas digitales sobre los últimos conciertos que está llevando a cabo el “Big Boss” en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot (Choliseo) para despedirse de su carrera artística de más de tres décadas.

Al ritmo del éxito musical de 2004 “Yo voy”, una colaboración de Yankee con el dúo Zion y Lennox , la empresaria se dejó ver con una de sus mejores amigas backstage durante el espectáculo de ayer, sábado.

Asimismo, el productor musical y disc-jockey, DJ Playero, colgó una foto de su esposa con González a través de sus redes sociales donde aseguró que Mireddys continúa siendo “la señora Ayala”.

“Todo en una foto mi loba y mi Comadre la señora Ayala ❤️#lameta último show”, se puede leer en el caption de la imagen publicada en su cuenta de Instagram. Recordemos que el nombre de pila del artista urbano es Ramón Luis Ayala Rodríguez.

Sin duda alguna, esto podría poner en pausa las especulaciones de una posible separación entre el cantante boricua y la madre de dos de sus tres hijos, con quien contrajo matrimonio hace más de 30 años.

Los rumores de la ruptura amorosa se avivaron el pasado lunes cuando González preguntó en una historia en su cuenta de Instagram a sus 1.8 millones de seguidores si sabían de algún trabajo para ella en uno de los centros comerciales más importantes del país.

“Si usted sabe de alguna tienda en ´Mall of San Juan´ que estén buscando empleados, me deja saber porque quiero trabajar”, leía la publicación.

Ese día también publicó un video de la pastora Yesenia Then sobre la importancia de reconocer cuando las personas se equivocan.

“Si le fallaste a alguien, si con alguna acción o palabra sientes que heriste el corazón de alguien cercano a ti, no minimices el daño que pudiste haber causado en esa persona. No lo simplifiques. Por favor deja que esa personas se exprese. No vayas a decir solamente ´perdóname, sé que te fallé. Ya olvida eso. Ya no lo estés exagerando, no es para tanto´, porque aunque quizás no es tanto para tu parecer, quizás sí es mucho para esa persona que afectaste”, era parte del mensaje que lleva el videoclip que dura 1:30 minutos.

El jueves, la empresaria colgó otra historia en la red social propiedad de “Meta”, donde parece responderle a las personas que la criticaron por solicitar un trabajo en un shopping center ya que es “millonaria”.

“La suposición es el nivel más bajo de conocimiento”, es el corto, pero preciso texto que acompañó una fotografía de ella donde estaba vestida con un conjunto color negro.

Mireddys se casó con el “Big Boss” antes de que comenzara su exitosa carrera musical. Ambos contrajeron matrimonio sin capitulaciones (arreglos económicos que protegen el patrimonio de los futuros esposos), por lo que su relación esta regida por la “Sociedad Legal de Bienes Gananciales”. De ellos divorciarse, los bienes de ambos serán divididos por la mitad. Celebrity Net Worth aseguró que el jefe del reguetón tiene una fortuna valorada en $40 millones de dólares.