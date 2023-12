VIDEO: Cantante Lil Nas X asegura que está en su “era cristiana”

LOS ANGELES, CALIFORNIA - Lil Nas X en los American Music Awards at Microsoft Theater en 2019 (Photo by Rich Fury/Getty Images) (Rich Fury/Getty Images)

Lil Nas X, nombre artístico de Montero Lamar Hill, un cantante, rapero y compositor estadounidense, ha provocado conmoción entre sus seguidores este fin de semana al asegurar que se encuentra en su “era cristiana”.

Fue a través de su cuenta de X (antes Twitter) que el artista ofreció un adelanto de su siguiente proyecto musical. En el video, se le puede ver interpretando la canción mientras está sentado en el asiento del pasajero de un auto, acompañado por una melodía suave liderada por la guitarra.

En los versos de la canción, Lil Nas X expresa temas relacionados con la fe, como se refleja en líneas como: “Padre, estira mis manos”, “El camino solitario parece durar más”, Ayúdame con mis planes”, “Llamo a los ángeles” y “Estoy tratando de enfrentar mi dolor, sí”.

Como era de esperar, las reacciones de los fanáticos fueron diversas. Mientras algunos lo elogiaron por explorar nuevos territorios musicales, otros lo acusaron de “burlarse del cristianismo”.

Ante las críticas, Lil Nas X respondió en Twitter defendiendo su creatividad, con un tono que se puede interpretar como sarcástico:

“Ustedes ven todo lo que hago como un engaño. Cuando en realidad solo soy un artista que me expreso de diferentes maneras. Si soy un vaquero, gay, satánico, o ahora cristiano, ustedes encuentran un problema! Ustedes no vigilan el arte de nadie más como el mío. Todos me odian porque soy divertido, lindo y pequeño”, aseguró.

Conocido por sus éxitos como “Old Town Road” y su habilidad para fusionar elementos de hip-hop, rap y pop, Lil Nas X ha construido una carrera musical llena de éxitos.

Su último álbum, “Montero”, lanzado en 2021, no solo le valió el reconocimiento de la crítica, sino también un codiciado premio Grammy, consolidando su posición como uno de los artistas más destacados de la industria musical.